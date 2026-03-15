वो मर जाता तो ज्यादा सही होता... हनुमानगढ़ ब्लास्ट साजिश में आरोपी अली अकबर के भाई ने खोली पोल, जानें क्या बताई वजह?

Hanumangarh blast conspiracy: हनुमानगढ़ में बम ब्लास्ट की साजिश के मामले में पंजाब और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक अजमेर का रहने वाला लोंगिया मोहल्ला निवासी अली अकबर है. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है. अली अकबर के पिता राजस्थान रोडवेज से रिटायर्ड कंडक्टर हैं. स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है.



परिवार ने बताई आर्थिक तंगी की स्थिति

आरोपी अली अकबर के भाई अली असगर ने मीडिया से बातचीत में परिवार की स्थिति बताई. उन्होंने कहा कि अली अकबर पिछले कुछ समय से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था. आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव के कारण वह काफी परेशान रहता था. परिवार का कहना है कि उन्हें इस तरह की किसी साजिश या गतिविधि की पहले से कोई जानकारी नहीं थी. गिरफ्तारी की खबर सुनकर पूरा परिवार सदमे में है. भाई ने बताया कि अली अकबर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि वह रोजमर्रा के खर्चों में भी दिक्कत महसूस करता था.



पुलिस और एजेंसियों की जांच जारी

हनुमानगढ़ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के संपर्क सूत्रों की गहन पड़ताल कर रही हैं. पूछताछ में अली अकबर से साजिश के अन्य पहलुओं, फंडिंग और पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का मानना है कि आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर उसे आतंकी नेटवर्क में शामिल किया गया हो सकता है.

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परिवार सदमे में, कोई पूर्व जानकारी नहीं

अली अकबर का परिवार इस पूरी घटना से हैरान है. भाई अली असगर ने कहा कि परिवार को कभी नहीं पता था कि अली अकबर किसी गलत गतिविधि में शामिल है. वे अब पुलिस जांच के सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है. स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं, क्योंकि अली अकबर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था.



सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

यह मामला सीमा पार से संचालित आतंकी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है. पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हैं. हनुमानगढ़ सहित राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. जांच में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'

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