बैंक फाइनेंसर को गला रेतकर उतारा मौत के घाट, हत्या से पहले फेसबुक पर दी थी धमकियां, मां के कहने पर दिया वारदात को अंजाम!

Bhilwara News: भीलवाड़ा में दिल दहलाने वाला हत्याकांड! कमलेश सुथार की गला रेतकर निर्मम हत्या, रणवीर उर्फ बबलू सिसोदिया पर आरोप. आक्रोशित लोगों ने किया एमजी हॉस्पिटल के बाहर हंगामा, रविवार को भीलवाड़ा बंद का आह्वान.

Published: Sep 07, 2025, 08:06 AM IST | Updated: Sep 07, 2025, 08:06 AM IST

बैंक फाइनेंसर को गला रेतकर उतारा मौत के घाट, हत्या से पहले फेसबुक पर दी थी धमकियां, मां के कहने पर दिया वारदात को अंजाम!

Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसने पूरे शहर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है. आजाद नगर निवासी कमलेश सुथार की ओम नगर में गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई.

जानकारी के अनुसार, रणवीर उर्फ बबलू सिसोदिया ने कमलेश को फोन कर ओम नगर बुलाया और फिर अज्ञात कारणों से अपनी मां के कहने पर उसकी हत्या कर दी. कमलेश एक बैंक फाइनेंसर था, और इस घटना ने उसके साथियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया.

गुस्साए लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर एमजी हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया और रविवार (7 सितंबर 2025) को भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया. प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक रणवीर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक बंद जारी रहेगा.

पुलिस जांच में सामने आया कि रणवीर और कमलेश के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही थी. रणवीर ने फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से कमलेश को धमकी भरे पोस्ट और वीडियो के जरिए डराने की कोशिश की थी, जो अब जांच का हिस्सा बन चुके हैं. इन धमकियों ने इस हत्याकांड को और भी गंभीर बना दिया है.

पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. इस घटना ने भीलवाड़ा में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, और स्थानीय लोग शांति और न्याय की मांग कर रहे हैं. यह हत्याकांड न केवल एक व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम है, बल्कि सामाजिक तनाव को भी उजागर करता है, जिसके चलते प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है.

