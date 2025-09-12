अजमेर के सेवन वंडर पार्क पर चला पीला पंजा, 7 अजूबों की नहीं दिखेगी झलक!

Ajmer Seven Wonder Park: दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृति देखने अब लोग ख्वाजा की नगरी अजमेर नहीं आ पाएंगे. आना सागर झील के डूब क्षेत्र में होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मास्टर प्लान और वेटलैंड नियमों की अवहेलना को देखते हुए इसे हटाया जाए.
Ajmer Seven Wonder Park: दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृति देखने अब लोग ख्वाजा की नगरी अजमेर नहीं आ पाएंगे. दो साल पहले 11.12 करोड़ की लागत से बने सेवन वंडर पार्क को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराया जा रहा है. इस पार्क में ताजमहल, एफिल टॉवर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे विश्व के प्रसिद्ध अजूबों की हूबहू नकल बनाई गई थी.
यह जगह अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण बन गई थी. 2023 में इसका निर्माण पूरा हुआ था. निर्माण पूरा होने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 11 अगस्त 2023 को इस निर्माण को आना सागर झील के डूब क्षेत्र में होने के कारण इसे अवैध माना था.
इसके बाद 17 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मास्टर प्लान और वेटलैंड नियमों की अवहेलना को देखते हुए इसे हटाया जाए. बावजूद इसके कि शुरुआत से ही इसके स्थान पर आपत्ति जताई गई थी. स्थानीय प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी निर्माण पर अड़े रहे.
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया, तो प्रशासन ने इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पार्क में एक ही परिसर में विश्व के सात अजूबों को देखने का मौका मिलता था. ताजमहल (भारत), एफिल टॉवर (फ्रांस), स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (अमेरिका), कोलोसियम (इटली), क्राइस्ट द रिडीमर (ब्राज़ील), लीनिंग टावर ऑफ पीसा (इटली) चीन की ग्रेट वॉल (चीन) इस पार्क में देखने को मिलता था.
12 मार्च 2025 को पार्क को जनता के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था. अब हाईड्रा मशीनों से ध्वस्तीकरण कार्य शुरू किया गया है. कोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव ने एफिडेविट दाखिल कर पालन का आश्वासन दिया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है.
