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अजमेर रीजन में CBSE 12वीं का रिजल्ट घोषित, छात्राओं ने किया कमाल! पास प्रतिशत 86.78%

CBSE ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. अजमेर रीजन में कुल 86.78% छात्र-छात्राएं पास हुए हैं. इस बार 88,118 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 76,468 विद्यार्थी सफल रहे.

Edited byAnsh RajUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 13, 2026, 02:50 PM|Updated: May 13, 2026, 02:50 PM
अजमेर रीजन में CBSE 12वीं का रिजल्ट घोषित, छात्राओं ने किया कमाल! पास प्रतिशत 86.78%
Image Credit: CBSE Class 12 Result 2026

CBSE Class 12 Result 2026 : CBSE की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. अजमेर रीजन में कुल 76,468 परीक्षार्थी सफल हुए हैं. कुल पास प्रतिशत 86.78% रहा. इस वर्ष अजमेर रीजन में 88,536 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 88,118 ने परीक्षा दी. इनमें 50,354 छात्र और 37,764 छात्राएं शामिल थीं. परीक्षा में 42,527 छात्र और 34,041 छात्राएं सफल हुईं. छात्रों का पास प्रतिशत 84.26% रहा, जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 90.14% रहा, जो छात्रों से बेहतर है. बोर्ड जल्द ही अजमेर रीजन का विस्तृत परिणाम भी जारी करेगा.

बता दें कि लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

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हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है. ऐसी स्थिति में वेबसाइट धीमी पड़ने या क्रैश होने की संभावना रहती है. इसे देखते हुए बोर्ड ने छात्रों को DigiLocker और UMANG ऐप के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा उपलब्ध कराई है. इन प्लेटफॉर्म्स पर छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेज आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

सीबीएसई की ओर से सभी स्कूलों को छात्रों के लिए 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन जारी करने के निर्देश पहले ही दिए गए थे. इसी सिक्योरिटी पिन की मदद से छात्र DigiLocker पर लॉगिन कर अपनी डिजिटल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे.

बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होगा. जिन छात्रों के अंक निर्धारित मानकों से कम होंगे, उन्हें बोर्ड के नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

इस तरह आसानी से चेक करें रिजल्ट
सबसे पहले छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं. वहां होमपेज पर दिखाई दे रहे “CBSE Class 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी भरें. जानकारी सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट दिखाई देने लगेगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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