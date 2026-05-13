/अजमेर रीजन में CBSE 12वीं का रिजल्ट घोषित, छात्राओं ने किया कमाल! पास प्रतिशत 86.78%

CBSE Class 12 Result 2026 : CBSE की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. अजमेर रीजन में कुल 76,468 परीक्षार्थी सफल हुए हैं. कुल पास प्रतिशत 86.78% रहा. इस वर्ष अजमेर रीजन में 88,536 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 88,118 ने परीक्षा दी. इनमें 50,354 छात्र और 37,764 छात्राएं शामिल थीं. परीक्षा में 42,527 छात्र और 34,041 छात्राएं सफल हुईं. छात्रों का पास प्रतिशत 84.26% रहा, जबकि छात्राओं का पास प्रतिशत 90.14% रहा, जो छात्रों से बेहतर है. बोर्ड जल्द ही अजमेर रीजन का विस्तृत परिणाम भी जारी करेगा.

बता दें कि लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

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हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है. ऐसी स्थिति में वेबसाइट धीमी पड़ने या क्रैश होने की संभावना रहती है. इसे देखते हुए बोर्ड ने छात्रों को DigiLocker और UMANG ऐप के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा उपलब्ध कराई है. इन प्लेटफॉर्म्स पर छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेज आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

सीबीएसई की ओर से सभी स्कूलों को छात्रों के लिए 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन जारी करने के निर्देश पहले ही दिए गए थे. इसी सिक्योरिटी पिन की मदद से छात्र DigiLocker पर लॉगिन कर अपनी डिजिटल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे.

बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होगा. जिन छात्रों के अंक निर्धारित मानकों से कम होंगे, उन्हें बोर्ड के नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

इस तरह आसानी से चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं. वहां होमपेज पर दिखाई दे रहे “CBSE Class 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी भरें. जानकारी सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपकी मार्कशीट दिखाई देने लगेगी, जिसे डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है.

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