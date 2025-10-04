Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान, अशोक तंवर लेंगे 'वन-टू-वन' फीडबैक

Ajmer News: अजमेर जिले में कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर आज कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत अजमेर पहुंचे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Oct 04, 2025, 06:08 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 06:08 PM IST

Trending Photos

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी सोगरा, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Rajasthani Sogra

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी सोगरा, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान का ये मसाला टिक्कड़ खाने के बाद आप हमेशा कहेंगे, बस यही चाहिए!
8 Photos
Rajasthani recipes

राजस्थान का ये मसाला टिक्कड़ खाने के बाद आप हमेशा कहेंगे, बस यही चाहिए!

क्या आप जानते हैं राजस्थान की गुड़ गवार रस्म के पीछे का असली रहस्य?
7 Photos
Rajasthan Rituals

क्या आप जानते हैं राजस्थान की गुड़ गवार रस्म के पीछे का असली रहस्य?

राजस्थान में कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान, अशोक तंवर लेंगे 'वन-टू-वन' फीडबैक

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर आज कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत अजमेर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठित रहने की अपील की और उनके उत्साह की सराहना की. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी संगठित रहे इस उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है. अजमेर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ चर्चा करते हुए आगामी रणनीति बनाई जाएगी. केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर अजमेर में शहर और देहात जिला अध्यक्ष के साथ ही पीसीसी मेंबर्स और अन्य पदाधिकारी से चर्चा करेंगे.

121 चर्चा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा और किस तरह से कांग्रेस का सृजन करते हुए संगठन को और मजबूत किया जा सके. इस पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि आज वह अजमेर पहुंचे हैं और सब पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से चर्चा का आगामी दोनों में मीडिया से बातचीत करेंगे.

गौरतलब है कि अजमेर में अलग-अलग गुटबाजी के कारण कांग्रेस को विधानसभा में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. वहीं लोकसभा में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, जिसके चलते काफी समस्याएं सामने आ रही हैं. आगामी दिनों में होने वाले निकाय और परिषद चुनाव में कांग्रेस संगठन कर्मियों और गुटबाजी को भुलाकर मजबूती से मैदान में उतरे इसको लेकर ऐसे मजबूत करने की कवायत शुरू कर दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news