राजस्थान में कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान, अशोक तंवर लेंगे 'वन-टू-वन' फीडबैक

Ajmer News: अजमेर जिले में कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर आज कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत अजमेर पहुंचे.
Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर आज कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के तहत अजमेर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.
इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठित रहने की अपील की और उनके उत्साह की सराहना की. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान चल रहा है.
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी संगठित रहे इस उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है. अजमेर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ चर्चा करते हुए आगामी रणनीति बनाई जाएगी. केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर अजमेर में शहर और देहात जिला अध्यक्ष के साथ ही पीसीसी मेंबर्स और अन्य पदाधिकारी से चर्चा करेंगे.
121 चर्चा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जाएगा और किस तरह से कांग्रेस का सृजन करते हुए संगठन को और मजबूत किया जा सके. इस पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि आज वह अजमेर पहुंचे हैं और सब पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से चर्चा का आगामी दोनों में मीडिया से बातचीत करेंगे.
गौरतलब है कि अजमेर में अलग-अलग गुटबाजी के कारण कांग्रेस को विधानसभा में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. वहीं लोकसभा में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, जिसके चलते काफी समस्याएं सामने आ रही हैं. आगामी दिनों में होने वाले निकाय और परिषद चुनाव में कांग्रेस संगठन कर्मियों और गुटबाजी को भुलाकर मजबूती से मैदान में उतरे इसको लेकर ऐसे मजबूत करने की कवायत शुरू कर दी गई है.
