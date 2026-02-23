जिन हिंदुओं को चादर चढ़ाने का शौक है, वो पुष्कर आकर पितरों का पिंडदान करें, धीरेंद्र शास्त्री का पुष्कर में बयान Viral

Pandit Dhirendra Shastri in Ajmer: राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय भव्य हनुमंत कथा आज 23 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है. यह आयोजन 23 से 25 फरवरी तक नए मेला मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. रविवार शाम पुष्कर पहुंचने पर शास्त्री ने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना की. उन्होंने देश और समाज की सुख-समृद्धि, शांति तथा सनातन धर्म की मजबूती की कामना की. इसके बाद वे पवित्र पुष्कर सरोवर पर आयोजित महाआरती में शामिल हुए, जहां भक्तों ने जोरदार जयकारे लगाए.



महाआरती के दौरान मीडिया से बातचीत में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन परंपराओं पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हिंदुओं में सनातन धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़नी चाहिए. अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, “हम उन हिंदुओं से कहेंगे जो चादर चढ़ाने का शौक रखते हैं कि अगर इतना ही शौक है तो पुष्कर आकर अपने पितरों का पिंडदान कर लिया करें. इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा.” इस बयान से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में काफी चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि पुष्कर पितरों के लिए पिंडदान का प्रमुख तीर्थ स्थल है. शास्त्री का यह कथन सनातन रीति-रिवाजों को मजबूत करने और गलत प्रथाओं से दूर रहने का संदेश देता है.



व्यवस्थाओं और उत्साह का माहौल

कथा आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और आयोजकों ने व्यापक इंतजाम किए हैं. सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, यातायात प्रबंधन, पार्किंग की विशेष व्यवस्था और स्वयंसेवकों की टीमें तैनात की गई हैं. नए मेला मैदान में विशाल पंडाल सजाया गया है, जहां दिव्य दरबार भी लगेगा. भक्त हनुमान जी की कथा सुनकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भक्ति में डूबेंगे. पहले दिन से ही भारी भीड़ जुटने की संभावना है. यह पुष्कर में शास्त्री का पहला ऐसा बड़ा आयोजन है, जिससे स्थानीय स्तर पर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. कलश यात्रा और अन्य तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं.

धार्मिक महत्व

पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर की पावन भूमि पर हनुमंत कथा का यह आयोजन सनातन धर्म की जागृति और भक्ति भावना को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. श्रद्धालु दूर-दूर से परिवार सहित पहुंच रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि तीन दिनों तक चलने वाली इस कथा से लाखों लोगों को आध्यात्मिक लाभ मिलेगा.

