MDS यूनिवर्सिटी में कॉपी जांच का बड़ा खुलासा, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Ajmer News: एमडीएस यूनिवर्सिटी की परीक्षा व्यवस्था की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाएं बच्चे ही जांच रहे हैं. सोशल मिडिया पर सामने आए एक वीडियो ने यूनिवर्सिटी की मूल्यांकन प्रक्रिया की पोल खोल दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Jan 16, 2026, 03:49 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 03:49 PM IST

Ajmer News: एमडीएस यूनिवर्सिटी की परीक्षा व्यवस्था की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाएं बच्चे ही जांच रहे हैं. सोशल मिडिया पर सामने आए एक वीडियो ने यूनिवर्सिटी की मूल्यांकन प्रक्रिया की पोल खोल दी. वीडियो में दो विद्यार्थी बीए प्रथम वर्ष, सेमेस्टर-II के हिस्ट्री ऑफ इंडिया विषय की उत्तरपुस्तिकाएं जांचते दिखाई दिए हैं. इसमें कॉपियों का बंडल भी दिख रहा है.

वीडियो में परीक्षा की तारीख, विषय और यूनिवर्सिटी का लोगों नजर आ रहा है. 12 नवंबर को हुए इस पेपर का मिलान किया, तो वीडियो में कॉपी जांच रहे विद्यार्थी जिन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं. वहीं सवाल प्रश्नपत्र में पूछे गए हैं. इधर विश्व विद्यालय प्रशासन ने इस वीडियो की जांच करने की बात कही है.

Trending Now

वीडियो में बच्चे कॉपी में लिखा एक सवाल पढ़कर सुना रहे हैं. संगम साहित्य के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए. यह सवाल प्रश्नपत्र में छठे नंबर पर पूछा गया है. चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए. यह सवाल 14वें नंबर पर प्रश्न पत्र में पूछा गया है. युवती उसपर कमेंट कर सजेशन दे रही है कि पांच सवालों के ही जवाब देने हो तो पांच के ही दीजिए. ज्यादा लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे.

राइटिंग को लेकर भी कह रही है कि बच्चो ऐसी राइटिंग लिखोगे तो मैं मार्क्स बिलकुल भी नहीं दूंगी. एमडीएस यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एसके टेलर ने कहा कि यह संभव नहीं है. अगर किसी परीक्षक ने ऐसा किया है, तो यह गंभीर मामला है. यह नियम विरोध है. किसी और को तो दूर परीक्षक घर के किसी सदस्य को भी कॉपी नहीं दिखा सकता. इसकी जांच कराई जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी.

