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अजमेर में चिराग पासवान, धार्मिक दर्शन के साथ सियासी बयानबाजी, कांग्रेस पर लगाए आरोप

Rajasthan Politics: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ अजमेर पहुंचे. इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं और दर्शन से जीवन का कल्याण होता है.

Edited byAman SinghUpdated byAman Singh
Published: Apr 25, 2026, 08:31 PM|Updated: Apr 25, 2026, 08:31 PM
अजमेर में चिराग पासवान, धार्मिक दर्शन के साथ सियासी बयानबाजी, कांग्रेस पर लगाए आरोप
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Rajasthan Politics: राजस्थान के तीन दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जन शक्ति पार्टी के प्रमुख नेता चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ अजमेर पहुंचे. यहां सर्किट हाउस पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं और दर्शन से जीवन का कल्याण होता है.

उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस के महिला अधिनियम बिल को पारित नहीं करवाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने चुनाव के दौरान हुए इस बिल के गिरने को चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला तो बताया साथ ही कहा कि वहां की जनता ने बंपर पोलिंग की है, जो बदलाव का संकेत है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वहां की जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त हो गई है.

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वह और उसके दल कभी आधी आबादी को उनका हक दिलवाना नहीं चाहते, तो वहीं आप पार्टी के 7 सांसदों को लेकर कहा कि यह उनका फैसला है, जो प्रधानमंत्री मोदी के विकास की दिशा में स्वयं का योगदान देकर उनकी नीति का समर्थन करते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि छोटे दलों के समर्थन से भाजपा सरकार चल रही है, उनमें से वह भी एक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच और छोटे दलों को साथ लेकर चलने की नीति से सुरक्षित हैं.

उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में भी उनके विभाग से यहां विकास की संभावनाएं हैं. सर्किट हाउस पर कुछ देर विश्राम के पश्चात मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ दरगाह जियारत के लिए गए, यहां उन्होंने ख्वाजा साहब की मजार पर चादर और फूल पेश कर सरकार और बिहार सहित देश में अमन चैन की दुआ मांगी.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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