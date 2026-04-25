/अजमेर में चिराग पासवान, धार्मिक दर्शन के साथ सियासी बयानबाजी, कांग्रेस पर लगाए आरोप

Rajasthan Politics: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ अजमेर पहुंचे. इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं और दर्शन से जीवन का कल्याण होता है.
Rajasthan Politics: राजस्थान के तीन दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जन शक्ति पार्टी के प्रमुख नेता चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ अजमेर पहुंचे. यहां सर्किट हाउस पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं और दर्शन से जीवन का कल्याण होता है.
उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस के महिला अधिनियम बिल को पारित नहीं करवाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने चुनाव के दौरान हुए इस बिल के गिरने को चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला तो बताया साथ ही कहा कि वहां की जनता ने बंपर पोलिंग की है, जो बदलाव का संकेत है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वहां की जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त हो गई है.
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि वह और उसके दल कभी आधी आबादी को उनका हक दिलवाना नहीं चाहते, तो वहीं आप पार्टी के 7 सांसदों को लेकर कहा कि यह उनका फैसला है, जो प्रधानमंत्री मोदी के विकास की दिशा में स्वयं का योगदान देकर उनकी नीति का समर्थन करते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि छोटे दलों के समर्थन से भाजपा सरकार चल रही है, उनमें से वह भी एक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच और छोटे दलों को साथ लेकर चलने की नीति से सुरक्षित हैं.
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उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में भी उनके विभाग से यहां विकास की संभावनाएं हैं. सर्किट हाउस पर कुछ देर विश्राम के पश्चात मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ दरगाह जियारत के लिए गए, यहां उन्होंने ख्वाजा साहब की मजार पर चादर और फूल पेश कर सरकार और बिहार सहित देश में अमन चैन की दुआ मांगी.
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