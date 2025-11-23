Zee Rajasthan
पुष्कर में उत्तराखंड आश्रम का द्वितीय तल और लिफ्ट का उद्घाटन, CM धामी रहे मुख्य अतिथि

Ajmer News: राजस्थान के पुष्कर स्थित उत्तराखंड आश्रम में एक करोड़ की लागत से बने द्वितीय तल और नई लिफ्ट का उद्घाटन रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया. 
 

Published: Nov 23, 2025, 08:39 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 08:39 PM IST

Ajmer News: राजस्थान के पुष्कर स्थित उत्तराखंड आश्रम (धर्मशाला) में एक करोड़ की लागत से निर्मित द्वितीय तल (सैकंड फ्लोर) का लोकार्पण और लिफ्ट का उद्घाटन रविवार को कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की.

पर्वतीय समाज ट्रस्ट अजमेर के अध्यक्ष डॉ. एसएस तड़ागी ने बताया कि रविवार उत्तराखंड के सीएम धामी आश्रम पहुंचे और आश्रम के नव निर्मित द्वितीय तल का लोकार्पण व लिफ्ट का उद्घाटन किया. इसके बाद आश्रम की स्मारिका का विमोचन और भामाशाहों व सहयोगी कार्यकर्ताओं सम्मान किया गया.

इस मौके पर आयोजित समारोह की कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत एवं राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष-ओंकार सिंह लखावत कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे. इस दौरान विराट नगर विधायक कुलदीप धनकड़ और अजमेर कलेक्टर लोकबंधु भी मौजूद रहे. इससे पहले सीएम धामी का ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किया. स्थानीय तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र और अभिषेक तिवाड़ी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुष्कर हमारा पवित्र और पुण्य स्थान है. पुष्कर आना तीर्थ गुरु पुष्कर राज की कृपा के बिना संभव नहीं है. मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस भूमि पर बार-बार आने का अवसर मिला है.

उन्होंने बताया कि अजमेर में पर्वतीय समाज के लोग सन 1936 से कम कर रहे हैं. इसी के चलते यहां पुष्कर में उत्तराखंड आश्रम धर्मशाला की स्थापना की गई, जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं होते उनकी सहायता और उत्तराखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को पुष्कर में सुविधा उपलब्ध हो रही है. आज इसी भवन के द्वितीय तल का उद्घाटन हुआ है. उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा यहां पर संपूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है.

राजस्थान सरकार के चलते उत्तराखंड के लोग यहां हर दृष्टि से सुखी है. धर्मांतरण कानून को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं जनता उनको नकार रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों पर कहा कि जो देश की आजादी के बाद ही हो जाने चाहिए थे, वह मोदी जी के नेतृत्व में अब हो रहे हैं.

देश की जनता विभिन्न राज्यों के चुनाव में डबल इंजन की सरकार का समर्थन कर रही है. वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध कर रहे हैं. इनको जानता बाहर का रास्ता दिखा रही है. हाल ही में दिल्ली आतंकवादी ब्लास्ट के संबंध में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है. कोई दोषी नहीं बचेगा.

वहीं, उन्होंने संबोधन के दौरान बताया कि उत्तराखंड में लगातार विकास की रफ्तार तेज हो रही है धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर सरकार प्रयासरत है. उन्होंने हेमकुंड साहिब का उदाहरण देते हुए कहा कि जो कई घंटे में यात्रा तय होती थी, वह अब कुछ मिनट में तय हो जाएगी. इस दौरान उन्होंने गंगा कॉरिडोर को लेकर बताया कि विभिन्न विकास कार्य भी किया जा रहे हैं.

उन्होंने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने के निर्णय के संबंध में मंच से कहा कि अब उत्तराखंड में सभी सरकारी स्कूलों और मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम देव भूमि में किसी प्रकार की भी कबीलाई मानसिकता को पनपन नहीं देंगे.

