'मैं मेरी मौत का जिम्मेदार स्वयं हूं...' लिखकर कांग्रेस नेता ने उठा लिया बड़ा कदम, रो पड़े पढ़ने वाले

Ajmer News: शहर में बुधवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. कांग्रेस नेता और नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षद मनवर खान कायमखानी (57) पुत्र गफ्फार खान ने सीआरपीएफ रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अजमेर-अमृतसर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली.

घटना की सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची. ट्रेन की चपेट में आने से शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. पुलिस ने मौके पर जांच कर मृतक की शिनाख्त कोटड़ा निवासी मनवर खान कायमखानी के रूप में की. शव को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

अलवर गेट थाना पुलिस को मनवर खान की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अस्वस्थता के कारण तंग आ चुका हूं. मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं. किसी को परेशान न किया जाए. पुलिस के अनुसार मृतक पिछले 8-9 महीनों से बीमार चल रहे थे और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे.

ट्रेन के सामने लगाई छलांग

बुधवार शाम करीब 6 बजे, सीआरपीएफ रेलवे ओवरब्रिज के पास मनवर खान ने अचानक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी. ट्रेन चालक ने तुरंत अजमेर स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद अलवर गेट थाना पुलिस और जीआरपी टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से पहचान पत्र और सुसाइड नोट बरामद किया. इसके बाद गुलाबबाड़ी एकता नगर से पहुंचे रिश्तेदारों ने मृतक की पहचान की.

परिवार और राजनीतिक सहयोगी पहुंचे अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती, परिजन और स्थानीय नेता जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे. पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम गुरुवार सुबह कराया जाएगा.

घर से निकलते वक्त छोड़े मोबाइल और घड़ी

परिजनों के अनुसार, मनवर खान बुधवार सुबह अपने छोटे भाई के साथ घर से निकले थे. उन्हें गांधी भवन के सामने उतारा गया था. कुछ देर बाद परिजनों को पता चला कि वे मोबाइल फोन और घड़ी घर पर छोड़ गए हैं, जिसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की गई. शाम को रिश्तेदार ने हादसे की सूचना दी, तब जाकर परिवार को घटना का पता चला.

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन हर पहलू से जांच की जा रही है. यह खबर पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां लोग कांग्रेस नेता के इस कदम से स्तब्ध हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

