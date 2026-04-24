/राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस का विरोध, CM भजनलाल शर्मा का...

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव लंबे समय से लंबित रहने के विरोध में आज कांग्रेसजनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र चुनाव कराने की मांग की गई.
Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव लंबे समय से लंबित रहने के विरोध में आज कांग्रेसजनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए CM भजनलाल शर्मा का पुतला दहन किया एवं मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया. इसके पश्चात जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र चुनाव कराने की मांग की गई.
प्रतिष्ठा यादव महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं ब्यावर जिला प्रभारी ने कहा कि पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में देरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है. संविधान के अनुच्छेद 243E एवं 243U के तहत समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन सरकार जानबूझकर इसे टाल रही है. ब्यावर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष किशोर चौधरी ने कहा कि चुनावों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति कर स्थानीय स्वशासन को कमजोर किया जा रहा है. यह आम नागरिकों के मताधिकार का हनन है और लोकतांत्रिक जवाबदेही को खत्म कर रहा है.
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ब्यावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौहान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के विकास किशनराव गवाली स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र फैसले में स्पष्ट किया गया है कि परिसीमन या प्रशासनिक कारणों से चुनाव टालना वैध नहीं है. इसके बावजूद सरकार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रही है. खनन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष पाल पदावत ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समयसीमा तय करने के बावजूद चुनाव नहीं कराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है.
महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष इशिका जैन ने कहा कि चुनावों में देरी से महिलाओं और कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है, जो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों की भावना के विपरीत है. राजीव गांधी पंचायती राज संगठन प्रदेश सचिव शैलेश शर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं प्रभावी रूप से कार्य करने देना चाहिए तथा सरकार को तुरंत चुनाव कराने चाहिए, ताकि स्थानीय स्वशासन मजबूत हो सके.
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला अध्यक्ष राम यादव ने कहा कि प्रशासकों के माध्यम से शासन चलाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शीघ्र बहाली ही लोकतंत्र की सच्ची बहाली है. अंत में सभी नेताओं ने एक स्वर में मांग की कि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराए जाएं, न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएं.
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पंचायतों और नगरीय निकायों के लंबे समय से लंबित चुनावों को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई गई, जिसमें चुनाव जल्द कराने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासकों की नियुक्ति के कारण जनता के मताधिकार का हनन हो रहा है और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही कमजोर पड़ रही है.
ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 243E, 243U और 243K का हवाला देते हुए समय पर चुनाव कराना अनिवार्य बताया गया. साथ ही न्यायालयों के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि तय समयसीमा के बावजूद चुनाव नहीं कराना आदेशों की अवहेलना है. कांग्रेस पदाधिकारियों ने राज्यपाल से मांग की कि पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराए जाएं.
राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के निर्देश दिए जाएं और प्रशासकों के स्थान पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बहाल किया जाए. प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस जिला अध्यक्ष और टोडाभीम विधायक घनश्याम महर, जिला अध्यक्ष दीपेंद्र राजावत, पूर्व जिला अध्यक्ष अलका मीना, हुकम बाई मीणा महिला, महिला संगठन की जिला अध्यक्ष शरदो गुर्जर, पीसीसी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज मौजूद रहे.
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