बिजयनगर मंडी में कपास की आवक से बहार, बारिश ने बिगाड़ी गुणवत्ता और दाम

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक पहचान रखने वाली बिजयनगर कृषि उपज मंडी में कपास की आवक जोरों पर है. हालांकि इस बार क्षेत्र में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बरसात होने के कारण कपास की पैदावार में कमी आई है. इसके बावजूद मंडी में प्रतिदिन हजारों क्विंटल कपास की आवक दर्ज की जा रही है.
भाव और व्यापारिक गतिविधियां
मंडी में मौजूद व्यापारी गुणवत्ता के आधार पर कपास और अन्य जिन्सों की बोली लगाकर खरीददारी कर रहे हैं. वर्तमान में कपास की खरीद-फरोख्त 6,500 रुपये से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर हो रही है.
किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है, जिससे उन्हें उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिल रहे हैं, जबकि सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए मध्यम रेशे वाले कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7,710 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.
कपास की आवक से इसमें लदान से जुड़े मजदूर, बैलगाड़ी चालक और ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसाई जिनिंग फैक्ट्रियों के कर्मचारी सहित अनेक लोग शामिल हैं. मंडी व्यवसाय से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है. मंडी में चहल-पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है.
अन्य फसलों की आवक
व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मंडी में कपास के अलावा मूंग, उड़द, मक्का, तिलहन सहित अन्य जिन्सों की भी आवक होती है, जिससे देशभर में इसका नाम उच्च स्तर पर गिना जाता है. किसान और व्यापारी दोनों ही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यदि मौसम सही रहता है, तो कपास की गुणवत्ता और भाव में सुधार हो सकता है.
