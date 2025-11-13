Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बिजयनगर मंडी में कपास की आवक से बहार, बारिश ने बिगाड़ी गुणवत्ता और दाम

Ajmer News: जमेर में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक पहचान रखने वाली बिजयनगर कृषि उपज मंडी में कपास की आवक जोरों पर है. हालांकि इस बार क्षेत्र में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बरसात होने के कारण कपास की पैदावार में कमी आई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Nov 13, 2025, 05:59 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 05:59 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो कुप्रथा, जिसमें सुहागरात पर महिलाओं का होता है ये टेस्ट!
7 Photos
Rajasthan Rituals

राजस्थान की वो कुप्रथा, जिसमें सुहागरात पर महिलाओं का होता है ये टेस्ट!

राजस्थान के इन इलाकों में बारिश के आसार! धड़ाम से गिरेगा तापमान
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान के इन इलाकों में बारिश के आसार! धड़ाम से गिरेगा तापमान

‘पैलेस ऑन व्हील्स’ की लग्जरी यात्रा अब पहले से ज्यादा शानदार, देखें पूरी किराया लिस्ट
11 Photos
Palace on Wheels

‘पैलेस ऑन व्हील्स’ की लग्जरी यात्रा अब पहले से ज्यादा शानदार, देखें पूरी किराया लिस्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान की इस झील में मौजूद हैं 7 द्वीप?
7 Photos
udaipur news

क्या आप जानते हैं राजस्थान की इस झील में मौजूद हैं 7 द्वीप?

बिजयनगर मंडी में कपास की आवक से बहार, बारिश ने बिगाड़ी गुणवत्ता और दाम

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक पहचान रखने वाली बिजयनगर कृषि उपज मंडी में कपास की आवक जोरों पर है. हालांकि इस बार क्षेत्र में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बरसात होने के कारण कपास की पैदावार में कमी आई है. इसके बावजूद मंडी में प्रतिदिन हजारों क्विंटल कपास की आवक दर्ज की जा रही है.

भाव और व्यापारिक गतिविधियां

मंडी में मौजूद व्यापारी गुणवत्ता के आधार पर कपास और अन्य जिन्सों की बोली लगाकर खरीददारी कर रहे हैं. वर्तमान में कपास की खरीद-फरोख्त 6,500 रुपये से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है, जिससे उन्हें उम्मीद के मुताबिक दाम नहीं मिल रहे हैं, जबकि सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए मध्यम रेशे वाले कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7,710 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.

कपास की आवक से इसमें लदान से जुड़े मजदूर, बैलगाड़ी चालक और ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसाई जिनिंग फैक्ट्रियों के कर्मचारी सहित अनेक लोग शामिल हैं. मंडी व्यवसाय से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है. मंडी में चहल-पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है.

अन्य फसलों की आवक

व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मंडी में कपास के अलावा मूंग, उड़द, मक्का, तिलहन सहित अन्य जिन्सों की भी आवक होती है, जिससे देशभर में इसका नाम उच्च स्तर पर गिना जाता है. किसान और व्यापारी दोनों ही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यदि मौसम सही रहता है, तो कपास की गुणवत्ता और भाव में सुधार हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news