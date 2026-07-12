Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार

अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार

Ajmer Fake Notes: अजमेर में गंज थाना पुलिस ने 13.06 लाख रुपये के नकली 500 रुपये के नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी विक्रम जॉन के पास से नकली नोट छापने की मशीन और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है.

Edited byAman SinghReported byKaushal Jain
Published: Jul 12, 2026, 10:59 PM|Updated: Jul 12, 2026, 10:59 PM
अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार
Image Credit: Ajmer Fake NotesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ajmer Fake Notes: राजस्थान के अजमेर में नकली नोटों को बाजार में चलाने की फिराक में घूम रहे युवक को गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरगाह थाना क्षेत्र इलाके में रहने वाले विक्रम जॉन से पुलिस ने 500 रुपए भारतीय मुद्रा के 13 लाख 6 हजार रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं.

नकली नोट छापने की मशीन सहित अन्य उपकरण जब्त

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी विक्रम से नकली नोट छापने की छोटी मशीन सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं. मामले की जांच अब दरगाह थाना पुलिस को सौंपी गई है. पुलिस ने आरोपी विक्रम को अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड प्राप्त किया है. थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने बताया कि मुखबिर की इत्तला पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुट गई है.

आरोपी से गिरोह के बारे में खंगालने का प्रयास

पुलिस अब आरोपी विक्रम से बरामद नकली भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर इसके नेटवर्क को खंगालने और संभावित गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी. वहीं सूत्रों की मानें तो मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को निगरानी में लिया है. मामले के तार अंतरराष्ट्रीय किसी गिरोह से जुड़े होने या कहीं किसी बड़े अपराधी गिरोह से जुड़े होने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर पूर्व में भी चोरी आदि के मामले दर्ज हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Ajmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान ऊर्जा विभाग में बड़ा फेरबदल, जयपुर डिस्कॉम की बदली पूरी टीम

पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

Dungarpur News: एनीकट में डूबने से 4 भाई-बहनों की हुई मौत, घर में पसरा मातम

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में 13 जुलाई से थमेंगे ट्रकों के पहिए! 10 हजार ट्रक बंद रहने का दावा, बढ़ सकती है महंगाई

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

झालावाड़ कलेक्टर के आदेश अनसुने, सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों का आतंक जारी

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

Jhunjhunu: 26 लाख के जेवर चोरी का मामला, पुलिस कांस्टेबल संदीप निलंबित

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

बूढ़ा पुष्कर में अनोखी पूजा, हवन-यज्ञ कर भगवान इंद्रदेव से मांगी झमाझम बारिश

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

अकेले शुरू हुई सफाई मुहिम से बदली झील की तस्वीर, 40 दिनों में जन-आंदोलन बना पर्यावरण मिशन

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 4.15 लाख अभ्यर्थी, 1200+ केंद्र और 14 विषय; यहां पढ़ें पूरी गाइड

अब बस में खतरा नहीं! झुंझुनूं रोडवेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए पैनिक बटन

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

राजस्थान में मानसून पर लगा ‘EMERGENCY BREAK’! 7 दिनों तक बारिश गायब, अब भीषण गर्मी करेगी टॉर्चर

डीडवाना में पुठ फेरे से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, तेज रफ्तार ट्रेलर से भिड़ी पिकअप, 14 घायल, 3 की हालत गंभीर

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

झालावाड़ में शादी नहीं कराई तो भतीजे ने कर दी ताऊ की हत्या, धारदार गंडासी किया हमला

राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Alwar: हाथ-मुंह बांधकर की बुजुर्ग की हत्या, फिर घर से लूटकर फरार हुए बदमाश

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

TAGS:
Ajmer news
Rajasthan news
ajmer crime

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार
Ajmer news
2
Jaisalmer news
3
Beawar News
4
Nagaur news
5
Rajasthan Politics