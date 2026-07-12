/अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार

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Ajmer Fake Notes: राजस्थान के अजमेर में नकली नोटों को बाजार में चलाने की फिराक में घूम रहे युवक को गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरगाह थाना क्षेत्र इलाके में रहने वाले विक्रम जॉन से पुलिस ने 500 रुपए भारतीय मुद्रा के 13 लाख 6 हजार रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं.
नकली नोट छापने की मशीन सहित अन्य उपकरण जब्त
आरोपी विक्रम से नकली नोट छापने की छोटी मशीन सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं. मामले की जांच अब दरगाह थाना पुलिस को सौंपी गई है. पुलिस ने आरोपी विक्रम को अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड प्राप्त किया है. थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने बताया कि मुखबिर की इत्तला पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुट गई है.
आरोपी से गिरोह के बारे में खंगालने का प्रयास
पुलिस अब आरोपी विक्रम से बरामद नकली भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर इसके नेटवर्क को खंगालने और संभावित गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी. वहीं सूत्रों की मानें तो मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को निगरानी में लिया है. मामले के तार अंतरराष्ट्रीय किसी गिरोह से जुड़े होने या कहीं किसी बड़े अपराधी गिरोह से जुड़े होने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर पूर्व में भी चोरी आदि के मामले दर्ज हैं.
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