कुचामन में दलित युवक की पिटाई से मौत, वीडियो वायरल

Rajasthan Crime: अजमेर जिले में कुचामन के मकराना बोराबड़ क्षेत्र में बुधवार रात मजदूरी से लौट रहे दलित युवक अशोक मेघवाल की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया.
Trending Photos
Rajasthan Crime: राजस्थान के अजमेर जिले में कुचामन के मकराना बोराबड़ क्षेत्र में बुधवार रात मजदूरी से लौट रहे दलित युवक अशोक मेघवाल की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया. आरोप है कि राकेश आंवला (जाट) ने उसे रास्ते में रोककर पहले चप्पलों से पीटा और बाद में अपने साथियों संग लाठी-डंडों से हमला किया.
इस दौरान आरोपियों ने ही घटना का वीडियो बनाया, जिसमें अशोक को लगातार मारते हुए देखा जा सकता है. गंभीर रूप से घायल अशोक को गुरुवार देर रात कुचामन अस्पताल लाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर जेएलएन अस्पताल अजमेर रेफर किया गया.
इलाज के दौरान अशोक की मौत हो गई. मौत की खबर फैलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया. परिवार ने साफ कहा कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.
ग्रामीण भी गांव में डटे हुए हैं. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने वीडियो में नजर आ रहे मुख्य आरोपी राकेश जाट को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मौके पर ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है.
घटना से दलित समाज में गहरा रोष है. अखिल मेघवंश मेघवाल महासभा के उपाध्यक्ष संजीव खींची ने उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई तक शव उठाने से इनकार कर दिया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!