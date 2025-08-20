Zee Rajasthan
mobile app

10, 20, 100 रुपये के नोट्स पर खतरनाक बैक्टीरिया का खुलासा, होश उड़ा देगी Ajmer की यह रिसर्च

Bacteria Found on Indian Currency: अगर आपसे कोई कहे कि जो 10-20 और 100 रुपये के नोट्स आप हर रोज यूज करते हैं उनपर खतरनाक बैक्टीरिया या फंगस होती हैं, जो कि टीवी और अन्य संक्रमण फैलाते हैं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह सच है. अजमेर की एक रिसर्च ने इस बात का खुलासा किया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhijeet dave
Published: Aug 20, 2025, 09:14 IST | Updated: Aug 20, 2025, 09:14 IST

Trending Photos

Jaisalmer Weather Update: जैसलमेर की ओर आ रहे काले बादल, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
weather update

Jaisalmer Weather Update: जैसलमेर की ओर आ रहे काले बादल, भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Alwar News: खड़े कंटेनर में पीछे जा घुसी तेज रफ्तार बस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उड़े परखच्चे, ड्राइवर की दर्दनाक मौतम, दर्जनभर घायल
7 Photos
road accident

Alwar News: खड़े कंटेनर में पीछे जा घुसी तेज रफ्तार बस, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उड़े परखच्चे, ड्राइवर की दर्दनाक मौतम, दर्जनभर घायल

Rajasthan: Tonk में धमाके के साथ गिरी सरकारी स्कूल की छत, दहशत में छात्राएं, मचा हड़कंप
8 Photos
Tonk News

Rajasthan: Tonk में धमाके के साथ गिरी सरकारी स्कूल की छत, दहशत में छात्राएं, मचा हड़कंप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 23 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी, रहें अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 23 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी, रहें अलर्ट

10, 20, 100 रुपये के नोट्स पर खतरनाक बैक्टीरिया का खुलासा, होश उड़ा देगी Ajmer की यह रिसर्च

Ajmer News: राजस्थान केंद्रीय विश्व विद्यालय अजमेर के बायो टेक्नोलॉजी विभाग के एक शोध के जो नतीजे सामने आए, वो बेहद चौंकाने वाले हैं. शोध भारतीय मुद्रा में पाए जाने वाले फंगस को लेकर है. जांच में पता चला कि इन नोटों पर 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के नोटों में खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस पाए गए हैं.

इनमें से कुछ बैक्टीरिया और फंगस इतने खतरनाक हैं कि ये सीधे आपकी आंखों में संक्रमण, टीबी, और यहां तक कि कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं.

ये बैक्टीरिया और फंगस किस तरह के हैं?
शोध में सामने आया कि इन नोटों पर चार तरह के बैक्टीरिया मिले हैं-

Trending Now


* कैंडिडा अल्बिकन्स: यह एक प्रकार का फंगस है जो अक्सर हमारे मुंह, त्वचा और जननांगों में पाया जाता है, लेकिन अगर यह शरीर में अधिक बढ़ जाए तो संक्रमण का कारण बन सकता है.


* स्टेफिलोकोकस: यह एक सामान्य बैक्टीरिया है, लेकिन कुछ प्रकार के स्टेफिलोकोकस गंभीर त्वचा संक्रमण, निमोनिया, और सेप्सिस (रक्त विषाक्तता) का कारण बन सकते हैं.


* क्लेबसिएला निमोनिया: यह बैक्टीरिया फेफड़ों में संक्रमण का कारण बनता है, जिससे निमोनिया हो सकता है.


* एस्चेरिचिया कोलाई (ई. कोलाई): यह पेट से संबंधित बीमारियों और मूत्र मार्ग के संक्रमण (UTI) का एक प्रमुख कारण है.

इसके अलावा, शोध में यह भी पाया गया कि ये बैक्टीरिया और फंगस नोटों पर 48 घंटे तक जीवित रह सकते हैं. सोचिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ये नोट कितनी बीमारियों को फैला सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Ajmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news