पीपीई किट पहनकर मधुमक्खियों के बीच घुसा, एंबुलेंस के चालाक ने घायल को मौत से बचाया

Deadly Bee Attack in Dahelabas: खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर क्षेत्र के दहेलाबास गांव में मधुमक्खियों के झुंड ने एक व्यक्ति पर ऐसा भयानक हमला किया कि वह सड़क किनारे तड़पता रहा. घटना राठौड़ा का बास निवासी धूल सिंह की है. बताया जा रहा है कि धूल सिंह किसी काम से घर से बाहर निकले थे. अचानक मधुमक्खियों का पूरा झुंड उनके ऊपर टूट पड़ा. हमला इतना तेज और अचानक था कि धूल सिंह खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाए और दर्द से चीखते हुए सड़क किनारे गिर पड़े.



मधुमक्खियों ने पूरे शरीर पर किया हमला

मधुमक्खियां लगातार उनके चेहरे, सिर, हाथ, पैर और पूरे शरीर पर डंक मारती रहीं. धूल सिंह के शरीर पर सैकड़ों डंक लगे, जिससे उनके चेहरे पर सूजन आ गई और पूरे शरीर पर गंभीर घाव हो गए. दर्द के मारे वे सड़क पर लोटते रहे, लेकिन आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था. मधुमक्खियों का झुंड इतना घना था कि कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था. स्थानीय लोगों ने बताया कि यह झुंड शायद पास के किसी पेड़ या दीवार में बने छत्ते से निकला होगा.



108 एंबुलेंस स्टाफ ने दिखाया अदम्य साहस

घटना की सूचना तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा को दी गई. सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई. चारों तरफ मधुमक्खियों का भयानक झुंड मंडरा रहा था. घायल तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था. ऐसे खतरनाक माहौल में 108 एंबुलेंस के ईएमटी और चालक ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीपीई किट (Personal Protective Equipment) पहन ली. दोनों ने पूरी सुरक्षा के साथ मधुमक्खियों के बीच घुसकर काफी मशक्कत के बाद धूल सिंह को सुरक्षित बाहर निकाला. यह साहसिक कार्य देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीण भी हैरान रह गए.

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प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर

एंबुलेंस स्टाफ ने मौके पर ही घायल को प्राथमिक उपचार दिया. धूल सिंह को तुरंत मुंडावर के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके घावों का इलाज शुरू किया. हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. अलवर अस्पताल में उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों ने बताया कि सैकड़ों डंक लगने से एलर्जिक रिएक्शन और सूजन बढ़ गई है, लेकिन समय पर बचाव के कारण जान बच गई.



मधुमक्खी हमलों की बढ़ती समस्या

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. गर्मी के मौसम में मधुमक्खियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और छोटे-छोटे झुंड अचानक हमला बोल देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि खुले छत्ते, बिना सुरक्षा वाले जगहों पर मधुमक्खियां ज्यादा पनपती हैं. ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर मधुमक्खियों का झुंड दिखे तो भागने की बजाय शांत रहें, चेहरे को कपड़े से ढकें और धीरे-धीरे दूर हटें.



स्थानीय लोगों की अपील

इस घटना के बाद दहेलाबास गांव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव के आसपास बने मधुमक्खी छत्तों को हटाया जाए और जागरूकता अभियान चलाया जाए. उन्होंने 108 एंबुलेंस स्टाफ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सूझबूझ और साहस ने एक जिंदगी बचाई. पुलिस ने भी मामले की जानकारी ले ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

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