Deedwana: नावां पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर नरेश और उसके 3 साथियों को किया गिरफ्तार

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के नावां पुलिस ने बीकानेर जिले के वांछित 10 हजार के ईनामी हिस्ट्रीशीटर अपराधी नरेश और उसके 3 साथियों को नाकाबंदी कर तुरंत डिटेन किया गया.

पुलिस थाना नावां पर जरिए टेलिफोन सूचना मिली की चार बदमाश एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में है, जिनकी लॉकेशन नावांशहर थाना क्षेत्र में है. जिनका डीएसटी बीकानेर पीछा कर रही है. उक्त इतला पर पुलिस थाना नावांशहर टीम द्वारा तुरंत सांभर चोराहा नावा पहुंच नाकाबंदी की.

इस दौरान नाकाबंदी एक ब्लैक कलर की स्कॉपियो नारायणपुरा की तरफ से आ रही थी. पुलिस नाकाबंदी को देखकर उक्त बदमाशों ने गाड़ी को वापिस घुमा दिया और सामने से आ रही बीकानेर डीएसटी टीम द्वारा उक्त बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बोलेरो गाड़ी के टक्कर मार दी. जाप्ता पर जान से मारने की नियत से गाड़ी चढानें का प्रयास किया, जिससे एक कांस्टेबल के चोटे आई और गाड़ी में भी नुकसान हुआ.

उक्त बदमाश गाड़ी से उतर कर भागने लगे. पुलिस थाना नावाशहर टीम द्वारा डीएसटी टीम बीकानेर के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुऐ तुरंत चारों बदमाशों का पीछा कर डिटेन किया गया.

इस संबंध में डीएसटी टीम द्वारा पेश रिपोर्ट पर पुलिस थाना नावांशहर पर दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया. इस दौरान नरेश विश्नोई, निवासी रानीसर बास, पुलिस थाना सदर बीकानेर 10000 का इनामी बदमाश है और दिनेश जाट रामनिवास विश्नोई, विक्रम जाट, निवासी सभी बीकानेर को गिरफ्तार किया गया.

वहीं, नागौर मेड़ता क्षेत्र के कात्यासनी गांव एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को चोरी के आरोप में बांधकर पीटा जा रहा है. वीडियो में युवक को बांधकर वजन मापने वाला लोहे का कांटा उठाते हुए चलाते दिखाया गया है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो ने स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना दिया है. बताया जा रहा है कि युवक पर लोहे की दुकान से कांटा चोरी करने का आरोप है.

हालांकि, जी राजस्थान ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है और स्थानीय पुलिस भी फिलहाल इस वायरल वीडियो की वास्तविकता की जांच कर रही है. पुलिस ने कहा है कि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक रिपोर्ट या शिकायत नहीं मिली है और वायरल वीडियो की सच्चाई स्पष्ट नहीं है. स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.

