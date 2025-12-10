Ajmer News: अजमेर शरीफ पर तोड़फोड़ पर तुरंत रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, बिना सुनवाई नहीं चलेगा बुलडोजर

Ajmer News: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर या आसपास किसी भी ढांचे को तोड़ने से फिलहाल रोक दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना प्रभावित लोगों को नोटिस, सुनवाई और लिखित आदेश दिए सरकार सीधे बुलडोजर नहीं चला सकती.

कोर्ट ने लगाई ‘प्राकृतिक न्याय’ की याद

कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की याद दिलाई, जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि 22 नवंबर 2025 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के आधार पर कोई कठोर कार्रवाई करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है.

कोर्ट ने तीन चरण स्पष्ट किए...

स्पष्ट कारण बताओ नोटिस जारी करना

प्रभावित पक्षों को पूरी सुनवाई का मौका देना

सुनवाई के बाद लिखित और तर्कसंगत आदेश पारित करना

क्या था केंद्र सरकार का नोटिस?

केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 22 नवंबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर में मौजूद सभी अनधिकृत निर्माण, जैसे अलमारियाँ, बॉक्स, रैक, दुकानें, कालीन, झंडे और अन्य अस्थायी ढांचे, 27 नवंबर तक हटा लिए जाएं. नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो इन निर्माणों को जब्त या तोड़ा जा सकता है.

याचिका किसने दायर की?

दरगाह से जुड़े सय्यद मेहराज मिया ने इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि सदियों से चली आ रही परंपराएं और धार्मिक प्रथाएं अचानक “अनधिकृत” घोषित नहीं की जा सकतीं.

कोर्ट का सख्त संदेश

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जब तक प्रभावित लोगों को उचित प्रक्रिया के तहत नोटिस और सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी तोड़फोड़ या जब्ती की कार्रवाई न की जाए. मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी.अजमेर दरगाह से जुड़े लोग और देशभर के सूफी अनुयायियों ने कोर्ट के इस फैसले पर राहत की सांस ली है.

