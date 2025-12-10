Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Ajmer News: अजमेर शरीफ पर तोड़फोड़ पर तुरंत रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, बिना सुनवाई नहीं चलेगा बुलडोजर

Ajmer Sharif Dargah: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर या आसपास किसी भी ढांचे को तोड़ने पर तत्काल रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिना प्रभावित लोगों को सुनवाई का मौका दिए सीधे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 10, 2025, 09:10 AM IST | Updated: Dec 10, 2025, 09:10 AM IST

Trending Photos

Do You know: सुन्न कर देने वाली सर्दी में भी उदयपुर वासी क्यों लगाते हैं जमा देने वाली झील में डूबकी, जानते हैं आप?
6 Photos
Do You Know

Do You know: सुन्न कर देने वाली सर्दी में भी उदयपुर वासी क्यों लगाते हैं जमा देने वाली झील में डूबकी, जानते हैं आप?

Rajasthan Government Project: उदयपुर के सज्जनगढ़ जंगल को नए साल पर मिलने वाला है बड़ा तोहफा, न्यू ईयर से शुरू होने वाला है Lion Safari
6 Photos
rajasthan government project

Rajasthan Government Project: उदयपुर के सज्जनगढ़ जंगल को नए साल पर मिलने वाला है बड़ा तोहफा, न्यू ईयर से शुरू होने वाला है Lion Safari

फतेहपुर में खौफनाक हादसा! खाटूश्यामजी जा रही स्लीपर बस और ट्रक की भिड़ंत में 3 की मौत, कई घायल
7 Photos
sikar news

फतेहपुर में खौफनाक हादसा! खाटूश्यामजी जा रही स्लीपर बस और ट्रक की भिड़ंत में 3 की मौत, कई घायल

Sikar Picnic Spots: राजस्थान का अपना “मिनी मनाली”... वो जादुई कुंड जहां सर्दी में भी फूटता है 36°C गर्म पानी, पिकनिक के लिए बेस्ट!
6 Photos
Jaipur Tourism

Sikar Picnic Spots: राजस्थान का अपना “मिनी मनाली”... वो जादुई कुंड जहां सर्दी में भी फूटता है 36°C गर्म पानी, पिकनिक के लिए बेस्ट!

Ajmer News: अजमेर शरीफ पर तोड़फोड़ पर तुरंत रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, बिना सुनवाई नहीं चलेगा बुलडोजर

Ajmer News: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर या आसपास किसी भी ढांचे को तोड़ने से फिलहाल रोक दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना प्रभावित लोगों को नोटिस, सुनवाई और लिखित आदेश दिए सरकार सीधे बुलडोजर नहीं चला सकती.

कोर्ट ने लगाई ‘प्राकृतिक न्याय’ की याद

कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की याद दिलाई, जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि 22 नवंबर 2025 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के आधार पर कोई कठोर कार्रवाई करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कोर्ट ने तीन चरण स्पष्ट किए...

स्पष्ट कारण बताओ नोटिस जारी करना

प्रभावित पक्षों को पूरी सुनवाई का मौका देना

सुनवाई के बाद लिखित और तर्कसंगत आदेश पारित करना

क्या था केंद्र सरकार का नोटिस?

केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 22 नवंबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर में मौजूद सभी अनधिकृत निर्माण, जैसे अलमारियाँ, बॉक्स, रैक, दुकानें, कालीन, झंडे और अन्य अस्थायी ढांचे, 27 नवंबर तक हटा लिए जाएं. नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो इन निर्माणों को जब्त या तोड़ा जा सकता है.

याचिका किसने दायर की?

दरगाह से जुड़े सय्यद मेहराज मिया ने इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि सदियों से चली आ रही परंपराएं और धार्मिक प्रथाएं अचानक “अनधिकृत” घोषित नहीं की जा सकतीं.

कोर्ट का सख्त संदेश

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जब तक प्रभावित लोगों को उचित प्रक्रिया के तहत नोटिस और सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी तोड़फोड़ या जब्ती की कार्रवाई न की जाए. मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी.अजमेर दरगाह से जुड़े लोग और देशभर के सूफी अनुयायियों ने कोर्ट के इस फैसले पर राहत की सांस ली है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news