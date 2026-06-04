Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 7 जिंदगियां

Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 7 जिंदगियां

Delhi Hotel Fire: दिल्ली के होटल लेमन ग्रीन में लगी भीषण आग ने राजस्थान के अजमेर और किशनगढ़ के दो परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया.

Edited byAnsh RajReported byKaushal Jain
Published: Jun 04, 2026, 06:57 AM|Updated: Jun 04, 2026, 06:57 AM
Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 7 जिंदगियां
Image Credit: AI Generated

Delhi Hotel Agnikand: दिल्ली में होटल लेमन ग्रीन में लगी भीषण आग ने अजमेर और किशनगढ़ के दो परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया. इस अग्निकांड में राजस्थान के सात लोग जलकर मौत की आगोश में समा गए.

जानकारी के अनुसार, किशनगढ़ के प्रसिद्ध मार्बल व्यवसायी अशोक पंसारी अपने एक परिजन की कुशलक्षेम लेने के लिए दिल्ली गए थे. उनके साथ अजमेर के गुलाब बाड़ी इलाके में रहने वाली उनकी रिश्तेदार कमला देवी और उनके पति भी गए थे. तीनों दिल्ली के अस्पताल में भर्ती अपने बीमार परिजन से मिलने पहुंचे थे. बीती रात परिजन की हालत स्थिर होने के बाद वे वापस राजस्थान लौटने वाले थे.

Add Zee News as a Preferred Source


परिजनों ने बताया कि अस्पताल से लौटकर तीनों होटल लेमन ग्रीन में रुके थे, जहां से सुबह उन्हें अजमेर के लिए रवाना होना था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. देर रात होटल में अचानक लगी भीषण आग ने सब कुछ तबाह कर दिया. इस दुर्घटना में अशोक पंसारी, कमला देवी, उनके पति और अस्पताल में भर्ती उनके परिजन समेत कुल सात लोगों की जलकर मौत हो गई.

जैसे ही इस हादसे की सूचना किशनगढ़ और अजमेर पहुंची, दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. किशनगढ़ में मार्बल व्यवसायी अशोक पंसारी के आवास पर शोक की लहर दौड़ गई. परिचितों और रिश्तेदारों की भीड़ उनके घर पर जमा हो गई. वहीं अजमेर के गुलाब बाड़ी इलाके में कमला देवी के घर पर भी मातम का माहौल है. महिलाएं रो-रोकर बुरा हाल हैं और पुरुष सिर पीट रहे हैं.

परिवार के सदस्यों ने बताया कि अशोक पंसारी पूरे इलाके में सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे. कमला देवी भी परिवार की मुखिया के रूप में जानी जाती थीं. दोनों परिवार अब दिल्ली पहुंच चुके हैं. माना जा रहा है कि देर रात या शुक्रवार सुबह तक शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा होने के बाद उन्हें अजमेर और किशनगढ़ लाया जाएगा.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. होटल में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लगी हो सकती है.

इस घटना ने एक बार फिर होटल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अजमेर और किशनगढ़ में शोक की लहर फैली हुई है. लोग इस दर्दनाक हादसे को लेकर गुस्साए हुए हैं और मुआवजे तथा उचित जांच की मांग कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

'चलो, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करता हूं' कहकर मेले में खोई युवती को साथ ले गया शख्स, किया दुष्कर्म!

Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 7 जिंदगियां

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इन गांवों में एंट्री के लिए लगता है टिकट!

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

नशे के सौदागरों की खैर नहीं! मुख्यमंत्री ने दी खुली छूट- संपत्ति जब्त, गिरोह खत्म करो

झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 5 साल के मासूम की मौत, 36 घंटे से मोर्चरी में रखा शव, धरने पर बैठे परिजन

भारत-पाक सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, अब जैसलमेर में पाकिस्तानी लोकल सिम इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भयंकर आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, बारिश के साथ आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा समेत 22 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

IAS समित शर्मा का बड़ा फैसला, ग्रामीणों को घर-घर मिलेगी बैंकिंग सुविधा!

काली फिल्म और हूटर वालों की खैर नहीं... सड़क पर उतरते ही होगी कार्रवाई, परिवहन विभाग सख्त

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

भैराणा पर सियासी बवाल! मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बेनीवाल पर बड़ा हमला, बैरवा ने दी खुली चुनौती

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

पानी में फेंकने चले थे 'मौत का सामान', खुद के हाथों के ही उड़ गए चीथड़े! पढ़ें बांसवाड़ा का खौफनाक हादसा

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

Rajasthan News: पांडुपोल हनुमान मंदिर, जहां भीम ने गदा मारकर बनाया था पहाड़ों के बीच रास्ता, जानें पूरी कहानी

रामदेवरा में अहमदाबाद से 15 घोड़ों संग पहुंचे 300 से ज्यादा श्रद्धालु! बाबा की समाधि के किए दर्शन

फसल बीमा का नया नियम-बस इतने दिन और... फिर बंद हो जाएगा पोर्टल, आज ही निपटाएं ये काम

Rajasthan News: जयपुर में ‘Run for Environment’, अल्बर्ट हॉल से गूंजा हरित राजस्थान का संदेश, मंत्री संजय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी

आदिवासी किसानों का आइडिया, सूखे तालाब में तरबूज-खरबूज की खेती, 3 महीने में 2 लाख तक कमाई

लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

पुलिस की नहीं, भरोसे की जीत! 16 साल से फरार 17 आरोपी खुद हुए सरेंडर

TAGS:
Rajasthan Crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिरफिरे कॉन्स्टेबल ने छोटे भाई पर चाक़ू से किये ताबड़तोड़ वार, सिर और गर्दन पर गहरे घाव, हालत नाजुक
rajasthan crime news
2
Rajasthan Weather Update
3
Jaipur news
4
baran news
5
baran news