Delhi Hotel Agnikand: दिल्ली में होटल लेमन ग्रीन में लगी भीषण आग ने अजमेर और किशनगढ़ के दो परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया. इस अग्निकांड में राजस्थान के सात लोग जलकर मौत की आगोश में समा गए.

जानकारी के अनुसार, किशनगढ़ के प्रसिद्ध मार्बल व्यवसायी अशोक पंसारी अपने एक परिजन की कुशलक्षेम लेने के लिए दिल्ली गए थे. उनके साथ अजमेर के गुलाब बाड़ी इलाके में रहने वाली उनकी रिश्तेदार कमला देवी और उनके पति भी गए थे. तीनों दिल्ली के अस्पताल में भर्ती अपने बीमार परिजन से मिलने पहुंचे थे. बीती रात परिजन की हालत स्थिर होने के बाद वे वापस राजस्थान लौटने वाले थे.

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परिजनों ने बताया कि अस्पताल से लौटकर तीनों होटल लेमन ग्रीन में रुके थे, जहां से सुबह उन्हें अजमेर के लिए रवाना होना था. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. देर रात होटल में अचानक लगी भीषण आग ने सब कुछ तबाह कर दिया. इस दुर्घटना में अशोक पंसारी, कमला देवी, उनके पति और अस्पताल में भर्ती उनके परिजन समेत कुल सात लोगों की जलकर मौत हो गई.

जैसे ही इस हादसे की सूचना किशनगढ़ और अजमेर पहुंची, दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. किशनगढ़ में मार्बल व्यवसायी अशोक पंसारी के आवास पर शोक की लहर दौड़ गई. परिचितों और रिश्तेदारों की भीड़ उनके घर पर जमा हो गई. वहीं अजमेर के गुलाब बाड़ी इलाके में कमला देवी के घर पर भी मातम का माहौल है. महिलाएं रो-रोकर बुरा हाल हैं और पुरुष सिर पीट रहे हैं.

परिवार के सदस्यों ने बताया कि अशोक पंसारी पूरे इलाके में सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे. कमला देवी भी परिवार की मुखिया के रूप में जानी जाती थीं. दोनों परिवार अब दिल्ली पहुंच चुके हैं. माना जा रहा है कि देर रात या शुक्रवार सुबह तक शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा होने के बाद उन्हें अजमेर और किशनगढ़ लाया जाएगा.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. होटल में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से आग लगी हो सकती है.

इस घटना ने एक बार फिर होटल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अजमेर और किशनगढ़ में शोक की लहर फैली हुई है. लोग इस दर्दनाक हादसे को लेकर गुस्साए हुए हैं और मुआवजे तथा उचित जांच की मांग कर रहे हैं.

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