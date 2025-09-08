बोराज तालाब की पाल टूटी, बिखरे परिवार, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने 1 करोड़ की आर्थिक मदद का किया एलान

Ajmer News : राजस्थान के अजमेर में पिछले दिनों बोराज तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक कॉलोनी के जलमग्न हालातों का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची.
Ajmer News : डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने मौके का निरीक्षण करने से पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सर्किट हाउस में आला अफसरों के साथ बैठक की पूरी जानकारी लेने के बाद मौके पर जाकर जमीनी हकीकत देखी.
पिछले पांच दिनों से पानी से मचे हाहाकार के बीच रहने वाले स्थानीय लोगों ने डिप्टी सीएम को आते देख अपनी आपबीती सुनाई. इस दौरान बड़ी संख्या मे महिलाओं ने नम आँखों के साथ अपनी पीड़ा सुनाई. डिप्टी सीएम ने करीब डेढ़ घंटे तक कॉलोनी की हर गली मे जाकर हालात देखें और सरकार की और से पूरी सहायता देने का भरोसा दिलाया.
डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने तत्काल एक करोड़ की सहायता का एलान किया और जरुरत पड़ने पर राशि बढ़ाये जाने का भी भरोसा दिलाया. इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी अपनी एक माह की सैलरी और 25 लाख रूपए की सहायता की घोषणा की है.
प्रशसनिक स्तर पर प्रभावित लोगों के सर्वे का भी काम चल रहा है और आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सरकारी सहायता भी दी जाएगी. दिया कुमारी ने कहा की आपदा के इस वक्त मे सरकार हर पीड़ित के दुख को समझ रही है और भविष्य में इस तरह की आपदा ना आये उस दिशा मे भी काम जल्द शुरू होगा.
आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते बोराज गांव का तालाब लबालब हो गया. गुरुवार देर रात उसकी पाल टूटने से पानी का तेज बहाव नजदीक की कॉलोनी में पहुंच गया. स्वास्तिक कॉलोनी और 5 परम सागर रोड पर पानी ही पानी दिखने लगा था.
प्रशासन को इसका आभार समय पूर्व हो गया था, जिसके चलते सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की मदद से पहले ही स्वास्तिक कॉलोनी के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रवाना कर दिया गया था. देर रात पाल टूटने के बाद एकाएक पानी के सैलाब के चलते अलर्ट हुआ प्रदेश और प्रशासनिक तंत्र मौके पर पहुंचा और यातायात को पूर्ण रूप से रोकते हुए हालातो को काबू करने के प्रयास शुरू किये.
