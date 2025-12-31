New Year 2026 पर पुष्कर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, होटल-रिसॉर्ट फुल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

New Year 2026: अंग्रेजी नव वर्ष के अवसर पर देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंच रहे हैं, जहां एक ओर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं मंदिरों से लेकर बाजार घाटों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है.

देशभर से आए श्रद्धालु जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं. होटल व्यवसाय से जुड़े संगठनों की माने तो करीब 2 लाख श्रद्धालु बीते 7 दिनों में पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं. वहीं दूसरी ओर पुष्कर की प्राकृतिक छटा भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है. पर्यटक पुष्कर के रेतीले धोरों में केवल सफारी और सनराइज सनसेट देखने उमड़ रहे हैं.

पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर श्रद्धालुओं की स्वागत के लिए तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट द्वारा विशेष रंग बिरंगी सजावट की गई है. वहीं जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. ब्रह्मा मंदिर में करीब 30 सीसीटीवी कैमरा के जरिए हर हालत पर नजर रखी जा रही है. पुष्कर के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े नौशाद अली बताते है कि इस बार लगभग सभी होटल है नए साल को देखते हुए बुक चल रही है.

देर रात रात 12 बजे पुष्कर के कई निजी होटल और रिसॉर्ट में डीजे साउंड की धुनों पर लोग जमकर पैर थिरकाएंगे. वहीं पुष्कर के रेतीले धोरों में मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने भी अतिथि देवो परंपरा के निर्वहन के चलते पर्यटकों की स्वागत के लिए बालू मिट्टी के महीन कणों से एक विशेष आकृति है, जिसमें अंग्रेजी नए वर्ष 2026 के स्वागत को दर्शाया गया है.

सैंड आर्टिस्ट अजय रावत बताते हैं कि हाल के दिनों में पुष्कर पर्यटन मानचित्र पर विशेष रूप से उभरा है. कहते हैं कि देशभर से लाखों पर्यटक उम्मीद और उत्साह के साथ अपना नया साल बने पुष्कर रहे हैं. गौरतलब है कि पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि नए वर्ष के विभिन्न आयोजनों पर निगरानी के चलते अतिरिक्त जाब्ता कस्बे भर में जगह-जगह तैनात किया जाएगा, जिसमें शराब पीकर तेज वाहन चलाने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाएगी.