Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

New Year 2026 पर पुष्कर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, होटल-रिसॉर्ट फुल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

New Year 2026: अंग्रेजी नव वर्ष के अवसर पर देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंच रहे हैं, जहां एक ओर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Dec 31, 2025, 04:12 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 04:12 PM IST

Trending Photos

NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान में नए साल का सूरज सबसे अंत में कहां दिखेगा?
7 Photos
do you know

क्या आपको पता है राजस्थान में नए साल का सूरज सबसे अंत में कहां दिखेगा?

New Year पर कोहरे का अलर्ट! राजस्थान के इन जिलों में विजिबिलिटी जीरो, पढ़ें पूरी अपडेट
6 Photos
New Year 2026

New Year पर कोहरे का अलर्ट! राजस्थान के इन जिलों में विजिबिलिटी जीरो, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी

New Year 2026 पर पुष्कर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, होटल-रिसॉर्ट फुल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

New Year 2026: अंग्रेजी नव वर्ष के अवसर पर देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंच रहे हैं, जहां एक ओर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं मंदिरों से लेकर बाजार घाटों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है.

देशभर से आए श्रद्धालु जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं. होटल व्यवसाय से जुड़े संगठनों की माने तो करीब 2 लाख श्रद्धालु बीते 7 दिनों में पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं. वहीं दूसरी ओर पुष्कर की प्राकृतिक छटा भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है. पर्यटक पुष्कर के रेतीले धोरों में केवल सफारी और सनराइज सनसेट देखने उमड़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर श्रद्धालुओं की स्वागत के लिए तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट द्वारा विशेष रंग बिरंगी सजावट की गई है. वहीं जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. ब्रह्मा मंदिर में करीब 30 सीसीटीवी कैमरा के जरिए हर हालत पर नजर रखी जा रही है. पुष्कर के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े नौशाद अली बताते है कि इस बार लगभग सभी होटल है नए साल को देखते हुए बुक चल रही है.

देर रात रात 12 बजे पुष्कर के कई निजी होटल और रिसॉर्ट में डीजे साउंड की धुनों पर लोग जमकर पैर थिरकाएंगे. वहीं पुष्कर के रेतीले धोरों में मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने भी अतिथि देवो परंपरा के निर्वहन के चलते पर्यटकों की स्वागत के लिए बालू मिट्टी के महीन कणों से एक विशेष आकृति है, जिसमें अंग्रेजी नए वर्ष 2026 के स्वागत को दर्शाया गया है.

सैंड आर्टिस्ट अजय रावत बताते हैं कि हाल के दिनों में पुष्कर पर्यटन मानचित्र पर विशेष रूप से उभरा है. कहते हैं कि देशभर से लाखों पर्यटक उम्मीद और उत्साह के साथ अपना नया साल बने पुष्कर रहे हैं. गौरतलब है कि पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि नए वर्ष के विभिन्न आयोजनों पर निगरानी के चलते अतिरिक्त जाब्ता कस्बे भर में जगह-जगह तैनात किया जाएगा, जिसमें शराब पीकर तेज वाहन चलाने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news