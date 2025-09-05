Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bhilwara News : धर्मतालाब में भरा पानी और गंदगी उगल रहा कुंआ

Bhilwara News : भीलवाड़ा का धर्मतालाब फिर से चर्चा में है. इस बार वजह तालाब में आया बरसाती पानी और उसमें आस पास के लोगों की फेंकी गयी गदंगी भरी पड़ी है,

pragati pant
Edited By pragati pant
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Sep 05, 2025, 12:28 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 7 सितंबर को इतने घंटे के लिए बंद होंगे सांवलिया सेठ के पट, भक्त नहीं कर सकेंगे दर्शन
6 Photos
Chittorgarh News

राजस्थान में 7 सितंबर को इतने घंटे के लिए बंद होंगे सांवलिया सेठ के पट, भक्त नहीं कर सकेंगे दर्शन

Pratapgarh Weather Update : अरनोद में रोड पर 2 फीट तक पानी, 10 साल पुरानी यादें हुई ताजा
5 Photos
pratagarh news

Pratapgarh Weather Update : अरनोद में रोड पर 2 फीट तक पानी, 10 साल पुरानी यादें हुई ताजा

Rajasthan Weather: मानसून ने पूरे राजस्थान में मचाई त्राहि-त्राहि, भयंकर बारिश से टूटे बाँध, हर जगह पानी-पानी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather: मानसून ने पूरे राजस्थान में मचाई त्राहि-त्राहि, भयंकर बारिश से टूटे बाँध, हर जगह पानी-पानी

खून के आंसू रो रहा डूंगरपुर का आदिवासी परिवार, मां बोली- मैं मर भी नहीं सकती
6 Photos
Dungarpur News

खून के आंसू रो रहा डूंगरपुर का आदिवासी परिवार, मां बोली- मैं मर भी नहीं सकती

Bhilwara News : धर्मतालाब में भरा पानी और गंदगी उगल रहा कुंआ

Bhilwara News : भीलवाड़ा के रायला कस्बे के धर्म तालाब में कही सालों के बाद बरसात का पानी आया, यही वजह है को बरसों बाद जलदाय विभाग का कुआं भी रिचार्ज हो गया और उसमें पानी आने से कुएं में पड़ी गंदगी से पानी दूषित हो रहा है.

इस जलदाय विभाग के कुएं से गांव के पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन गंदी से अटे पड़ी इस कुएं को जलदाय विभाग अनदेखी करते हुए साफ नहीं करवा रहा है, जिससे ग्रामवासी दूषित पानी पीने को विवश है, दूषित पानी पीने की वजह से कभी भी गंभीर बीमारियां हो सकती है.

इधर धर्म तालाब के अंदर दुकानदार और ग्राम वासियों द्वारा कचरा डाला जाता है, जिससे तालाब का पानी भी दूषित हो रहा है. इस और प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो रायला गांव में गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है. रायला ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीएम के महत्वाकांक्षी अभियान के लिए पंचायत द्वारा की कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके कारण धर्म तालाब दुकानदारों का कचरा पात्र बना हुआ है, जबकि कस्बे में पंचायत को कचरा पत्र की व्यवस्था कराई जानी थी. तालाब के सौंदर्यकरण के साथ ही तालाब और विभागीय कुएं में फैली गंदगी को साफ करवाने की ग्रामीणों ने मांग की है, ताकि जल जनित बीमारियों से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news