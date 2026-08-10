/शेरनी आबाद CHC की खुली पोल! डॉक्टर न रोशनी, घायल को ले जाना पड़ा दूसरे अस्पताल

राज्य चुनें
Sherni Abad CHC: राजस्थान में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों के बीच डीडवाना जिले से सामने आई एक तस्वीर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. मेगा हाईवे के नजदीक स्थित शेरनी आबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में रात के समय एक घायल मरीज इलाज के लिए पहुंचा, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक वहां न डॉक्टर मिला और न ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था थी.
गंभीर हालत में घायल को आखिरकार दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा. यह मामला ऐसे इलाके से सामने आया है, जहां मेगा हाईवे होने के कारण सड़क हादसों का खतरा लगातार बना रहता है. ऐसे में नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात के समय आपात स्थिति के लिए चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने का आरोप चिंता बढ़ाने वाला है.
हादसे के बाद CHC पहुंचा घायल
जानकारी के मुताबिक रात के समय मेगा हाईवे पर एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज की उम्मीद में शेरनी आबाद सीएचसी लाया गया. परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल परिसर में पहुंचने के बाद उन्हें वहां काफी अव्यवस्था नजर आई. परिसर में पर्याप्त रोशनी नहीं थी और अंधेरा पसरा हुआ था. घायल की हालत गंभीर बताई गई, लेकिन इलाज के लिए चिकित्सक या अन्य मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया गया. स्थिति बिगड़ती देख परिजनों के सामने घायल को दूसरे अस्पताल ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. ऐसे में जिस स्वास्थ्य केंद्र से तत्काल प्राथमिक उपचार और जरूरी चिकित्सा सहायता मिलने की उम्मीद थी, वहां से मरीज को बिना उपचार के ही आगे ले जाना पड़ा.
अंधेरे में तलाशते रहे डॉक्टर
स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को तलाशने की कोशिश की, लेकिन मौके पर कोई चिकित्सक नहीं मिला. अस्पताल परिसर में रोशनी की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं होने की बात कही गई है. रात के समय किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना अपने आप में बेहद गंभीर स्थिति होती है. ऐसे समय में कुछ मिनट भी मरीज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर की अनुपस्थिति और अस्पताल परिसर में अंधेरा होने के आरोप ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ग्रामीणों का आरोप- शिकायतों के बाद भी सुधार नहीं
शेरनी आबाद और आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि सीएचसी में अव्यवस्थाओं की शिकायत कोई नई बात नहीं है. ग्रामीणों के मुताबिक डॉक्टरों की अनुपलब्धता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. स्थानीय लोगों ने पूर्व में सामने आए एक मामले का भी जिक्र किया, जिसमें इलाज के लिए एक मासूम बच्ची को सीएचसी लाया गया था. आरोप है कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्ची को बिना उपचार के वापस लौटना पड़ा था. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायतें करने और स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति का मुद्दा उठाने के बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है.
मेगा हाईवे के पास होने से बढ़ जाती है जिम्मेदारी
शेरनी आबाद सीएचसी की लोकेशन इस पूरे मामले को और गंभीर बनाती है. यह स्वास्थ्य केंद्र मेगा हाईवे के पास स्थित है. हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही के चलते सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. ऐसे में स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार और इमरजेंसी मेडिकल सहायता उपलब्ध होना बेहद जरूरी है. हादसे के बाद घायल व्यक्ति को सबसे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाया जाता है. अगर वहां रात में डॉक्टर या जरूरी स्टाफ उपलब्ध नहीं मिले तो मरीज को दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने में लगने वाला समय उसकी स्थिति को और गंभीर बना सकता है.
सरकारी दावों पर उठ रहे सवाल
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के दावे किए जाते रहे हैं. लेकिन शेरनी आबाद सीएचसी को लेकर सामने आई शिकायतें इन दावों के धरातलीय क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में सिर्फ भवन और संसाधन होना पर्याप्त नहीं है. मरीजों को जरूरत के समय डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी मिलना चाहिए. खासकर रात के समय आपात स्थिति में अस्पताल की सेवाएं सक्रिय रहना जरूरी है.
ग्रामीणों ने व्यवस्था सुधारने की मांग की
मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है. स्थानीय लोगों की मांग है कि शेरनी आबाद सीएचसी में रात के समय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. साथ ही अस्पताल परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी होनी चाहिए. ग्रामीणों का कहना है कि मेगा हाईवे के पास स्थित होने के कारण इस सीएचसी को सामान्य स्वास्थ्य केंद्र की तरह नहीं, बल्कि दुर्घटना के मामलों में तत्काल सहायता देने वाले महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!