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डीडवाना को मिलेगा नया आधुनिक जिला अस्पताल, 28 बीघा जमीन चिन्हित; जल्द शुरू होगा निर्माण

Didwana District Hospital: डीडवाना में नए जिला अस्पताल भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अमरपुरा के पास इंदौखली क्षेत्र में 28 बीघा जमीन चिन्हित की है. वर्तमान में परियोजना के लिए 38.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, जिसे बढ़ाकर 45 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. अगले दो से तीन सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिलान्यास की तैयारी की जा सकती है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 15, 2026, 02:49 PM|Updated: Jul 15, 2026, 02:49 PM
डीडवाना को मिलेगा नया आधुनिक जिला अस्पताल, 28 बीघा जमीन चिन्हित; जल्द शुरू होगा निर्माण
Image Credit: Bangar Hospital DidwanaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bangar Hospital Didwana: डीडवाना जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी कवायद शुरू हो गई है. लंबे इंतजार के बाद डीडवाना जिला अस्पताल के नए और आधुनिक भवन के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अमरपुरा के नजदीक इंदौखली क्षेत्र में करीब 28 बीघा जमीन का चयन किया है. जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब जिला अस्पताल के नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. करीब तीन साल से अस्पताल के लिए जमीन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी.


तीन साल बाद जमीन को लेकर बनी सहमति
डीडवाना जिला अस्पताल के नए भवन के लिए लंबे समय से जमीन की तलाश की जा रही थी. जमीन आवंटन में देरी के कारण परियोजना के लिए स्वीकृत बजट के लैप्स होने का खतरा भी बना हुआ था. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार उपयुक्त जमीन की तलाश में जुटे थे. अब अमरपुरा के पास इंदौखली तालाब क्षेत्र में करीब 28 बीघा जमीन चिन्हित किए जाने के बाद परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है. जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अस्पताल के नए भवन से जुड़ी अन्य प्रशासनिक और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा. नया अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और भविष्य में बढ़ने वाले मरीजों के दबाव को ध्यान में रखकर विकसित किए जाने की योजना है.

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1968 में बना था बांगड़ अस्पताल का भवन
डीडवाना का वर्तमान बांगड़ अस्पताल वर्ष 1968 में बनाया गया था. उस समय यह तत्कालीन नागौर जिले ही नहीं, बल्कि पूरे मारवाड़ अंचल में जोधपुर के बाद सबसे बड़े अस्पताल भवनों में शामिल था. वर्षों तक इस अस्पताल ने डीडवाना और आसपास के क्षेत्रों के हजारों मरीजों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई हैं. समय के साथ आबादी और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाएं शुरू होने और डॉक्टरों के पद बढ़ने के बाद मौजूदा भवन पर दबाव लगातार बढ़ता गया. जिला अस्पताल का दर्जा मिलने के बाद भी कई नए विभाग और चिकित्सा सेवाएं शुरू हुईं, जिससे अस्पताल परिसर में जगह की कमी महसूस की जाने लगी.


रोजाना 2200 से 2500 मरीज पहुंच रहे अस्पताल
वर्तमान में बांगड़ अस्पताल में प्रतिदिन करीब 2200 से 2500 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं. मरीजों की इतनी बड़ी संख्या के कारण अस्पताल की मौजूदा व्यवस्थाओं पर भारी दबाव है. डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और मरीजों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना भी चुनौती बनता जा रहा है. वर्ष 2013 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में ट्रॉमा अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया था. इसके बावजूद बढ़ती ओपीडी, नए चिकित्सकों की नियुक्ति और अलग-अलग विभाग खुलने के कारण मौजूदा भवन अब जरूरतों के लिहाज से छोटा पड़ने लगा है. इसी कारण लंबे समय से एक नए और बड़े जिला अस्पताल भवन की मांग उठ रही थी.


38.5 करोड़ का बजट स्वीकृत, 45 करोड़ का भेजा प्रस्ताव
नए जिला अस्पताल भवन के निर्माण के लिए वर्तमान में 38.5 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन का मानना है कि जिला अस्पताल की जरूरतों और प्रस्तावित आधुनिक सुविधाओं को देखते हुए मौजूदा बजट कम पड़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए परियोजना की लागत बढ़ाकर करीब 45 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर नए अस्पताल भवन में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ विभिन्न विभागों के लिए पर्याप्त स्थान विकसित किया जा सकेगा.


आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होगा नया भवन
प्रस्तावित जिला अस्पताल का नया भवन भविष्य की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने की योजना है. नए भवन के निर्माण से बांगड़ अस्पताल की मौजूदा बिल्डिंग पर मरीजों का दबाव कम होने की उम्मीद है. साथ ही डॉक्टरों और चिकित्सा विभागों को बेहतर कार्यस्थल मिल सकेगा. डीडवाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचते हैं. ऐसे में नए भवन के निर्माण से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है.


दो से तीन सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद
प्रशासनिक स्तर पर अब परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. आगामी दो से तीन सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की संभावना जताई गई है. इसके बाद जिला अस्पताल के नए भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है. करीब तीन साल के इंतजार के बाद जमीन चिन्हित होने से डीडवाना के नए जिला अस्पताल की उम्मीदों को नई रफ्तार मिली है. अब नजर जमीन आवंटन, बजट बढ़ोतरी के प्रस्ताव और टेंडर प्रक्रिया पर है. यदि सभी प्रक्रियाएं तय समय में पूरी होती हैं तो जल्द ही डीडवाना में आधुनिक जिला अस्पताल के नए भवन का निर्माण शुरू हो सकता है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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