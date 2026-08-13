/डीडवाना-कुचामन की 8 नगर निकायों की आरक्षण लॉटरी जारी, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने डीडवाना-कुचामन जिले के स्थानीय निकायों की आरक्षण लॉटरी जारी कर दी है. जिले के 8 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं. इनमें 3 नगर परिषद और 5 नगरपालिकाएं शामिल हैं.

विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए तय किए गए जिले के 4 स्थानीय निकाय

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डीडवाना जिले में चार स्थानीय निकाय विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए तय किए गए हैं. डीडवाना नगर परिषद ओबीसी ओपन वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि लाडनूं और नावां नगरपालिका ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है. वहीं बोरावड़ नगरपालिका एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है.

जिले के 8 शहरी निकायों में कुल 2 लाख 87 हजार 521 मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे. इनमें 1 लाख 47 हजार 391 पुरुष, 1 लाख 40 हजार 124 महिला और 6 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. चुनाव के लिए कुल 285 वार्ड और 333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

किस नगर परिषद में कितने वार्ड, मतदाता और मतदान केंद्र

डीडवाना नगर परिषद में 40 वार्ड और 40 मतदान केंद्र हैं, जहां 43 हजार 831 मतदाता पंजीकृत हैं. खाटू खुर्द नगरपालिका में 20 वार्ड और 20 मतदान केंद्रों पर 9 हजार 143 मतदाता मतदान करेंगे. मकराना नगर परिषद जिले में सबसे अधिक 60 वार्ड और 89 मतदान केंद्रों वाला निकाय है, जहां 85 हजार 617 मतदाता हैं. बोरावड़ नगरपालिका में 25 वार्ड और 25 मतदान केंद्रों पर 18 हजार 820 मतदाता पंजीकृत हैं.

नावां नगरपालिका में 25 वार्ड और 25 मतदान केंद्र हैं, जहां 16 हजार 562 मतदाता हैं. परबतसर नगरपालिका में 25 वार्ड और 25 मतदान केंद्रों पर 12 हजार 120 मतदाता मतदान करेंगे. कुचामन सिटी नगर परिषद में 45 वार्ड और 53 मतदान केंद्र हैं, जहां 49 हजार 40 मतदाता हैं. वहीं लाडनूं नगरपालिका में 45 वार्ड और 56 मतदान केंद्रों पर 52 हजार 388 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. निर्वाचन विभाग ने सभी नागरिकों से मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने और मतदान के लिए तैयार रहने की अपील की है.

