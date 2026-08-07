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स्थापना के 3 साल बाद भी अधूरा डीडवाना-कुचामन जिला, Rent की इमारतों में चल रहे कई सरकारी दफ्तर

Didwana Kuchaman: आज डीडवाना-कुचामन जिला अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है. तीन साल बीतने के बाद भी जिले का आधारभूत ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है. कई सरकारी विभाग आज भी किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जबकि सरकारी भवनों के लिए जमीन चिन्हित होने के बावजूद वित्तीय स्वीकृति का इंतजार है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 07, 2026, 10:29 AM IST | Updated:Aug 07, 2026, 10:29 AM IST
स्थापना के 3 साल बाद भी अधूरा डीडवाना-कुचामन जिला, Rent की इमारतों में चल रहे कई सरकारी दफ्तर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले का आज तीसरा स्थापना दिवस है. 7 अगस्त 2023 को नए जिले के रूप में अस्तित्व में आए डीडवाना-कुचामन से लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं घर के पास मिलने की उम्मीद जगी थी. हालांकि तीन साल बीत जाने के बाद भी जिला अभी तक पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है. कई सरकारी विभाग आज भी किराये के भवनों या शिक्षा विभाग की खाली इमारतों में संचालित हो रहे हैं. सरकारी कार्यालयों के लिए जमीन चिन्हित हो चुकी है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है.


19 नए जिलों की घोषणा में शामिल था डीडवाना-कुचामन
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 अगस्त 2023 को प्रदेश में 19 नए जिलों की अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद 7 अगस्त को इन जिलों का स्थापना दिवस घोषित किया गया. बाद में सरकार बदलने पर नई भाजपा सरकार ने इन जिलों की समीक्षा की और केवल 8 नए जिलों को बरकरार रखा. डीडवाना-कुचामन उन जिलों में शामिल रहा, जिन्हें यथावत रखा गया. इससे क्षेत्र के लोगों में उम्मीद थी कि अब प्रशासनिक ढांचा तेजी से विकसित होगा, लेकिन जमीन पर तस्वीर अभी भी अधूरी नजर आती है.

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जमीन चिन्हित, लेकिन भवन निर्माण अब तक शुरू नहीं
जिला प्रशासन के अनुसार लगभग सभी प्रमुख विभागों के लिए जमीन चिन्हित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं. पिछले बजट में राज्य सरकार ने प्रत्येक नए जिले में मिनी सचिवालय और अन्य प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की थी. इसके बावजूद वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया. परिणामस्वरूप करीब 80 प्रतिशत सरकारी कार्यालय अस्थायी भवनों से संचालित हो रहे हैं.


कई महत्वपूर्ण विभागों की अब भी स्वीकृति बाकी
जिले के गठन के तीन साल बाद भी कुछ महत्वपूर्ण विभागों को अब तक अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पाई है. इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है. कई कार्यों के लिए अब भी दूसरे जिलों या पुराने प्रशासनिक ढांचे का सहारा लेना पड़ता है. हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि स्वीकृति मिलते ही सभी विभाग पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेंगे.


स्थानीय लोगों को मिला सफर से राहत, लेकिन सुविधाओं का इंतजार जारी
डीडवाना-कुचामन को अलग जिला बनाए जाने का सबसे बड़ा फायदा आम नागरिकों को मिला है. पहले नागौर जिला भौगोलिक रूप से काफी बड़ा था और कई इलाकों के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर या उससे अधिक की यात्रा करनी पड़ती थी. नया जिला बनने के बाद लोगों का समय और यात्रा खर्च दोनों कम हुए हैं. इसके बावजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक सभी सरकारी कार्यालय अपने स्थायी भवनों में नहीं पहुंचेंगे और सभी विभाग पूरी तरह शुरू नहीं होंगे, तब तक नए जिले का उद्देश्य पूरी तरह पूरा नहीं माना जा सकता.


प्रशासन और सरकार का दावा, जल्द मिलेगी रफ्तार
जिला कलेक्टर अवधेश मीणा का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सभी विभागों के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं. वित्तीय स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. वहीं भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने भी कहा है कि बजट में घोषित राशि की पहली किस्त जल्द जारी होने की संभावना है. इसके बाद मिनी सचिवालय सहित अन्य सरकारी भवनों का निर्माण तेजी से शुरू होगा.


उम्मीदें बरकरार, अब नजर वित्तीय मंजूरी पर
डीडवाना-कुचामन जिले का गठन प्रशासन को आमजन के करीब लाने के उद्देश्य से किया गया था. इस दिशा में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन आधारभूत ढांचे का अधूरा विकास अब भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. तीसरे स्थापना दिवस पर लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि लंबे समय से लंबित सरकारी भवनों और प्रशासनिक सुविधाओं का सपना अब जल्द पूरा हो, ताकि नया जिला वास्तव में पूर्ण प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित हो सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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