Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जिसका एक द्वार 1 साल में ढाई घंटे के लिए है खुलता?

Ajmer News: पुष्कर सरोवर को भगवान नारायण का वास स्थल माना जाता है, जहां पर रामावेकुंठ मंदिर है, यहां वैकुंठ एकादशी के अवसर वैकुंठ द्वार खुलता है, वो भी केवल ढाई घंटे के लिए.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Abhijeet dave
Published: Dec 30, 2025, 05:06 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 05:06 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में NEW YEAR का स्वागत करेंगे मेघ! इन इलाकों में अलर्ट

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके
8 Photos
New Year Celebration Party

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात
7 Photos
Rajasthan Government Project

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा चांदी का भाव, जयपुर से लेकर उदयपुर,अजमेर समेत इन शहरों में ढीले हुए सिल्वर के तेवर
5 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा चांदी का भाव, जयपुर से लेकर उदयपुर,अजमेर समेत इन शहरों में ढीले हुए सिल्वर के तेवर

क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस मंदिर का नाम, जिसका एक द्वार 1 साल में ढाई घंटे के लिए है खुलता?

Ajmer News: इस संसार के अष्ट भू वैकुंठों में शामिल तीर्थराज पुष्कर में वैकुंठ एकादशी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया. पुष्कर सरोवर को भगवान नारायण का वास स्थल माना जाता है और यहां स्थित रामावेकुंठ मंदिर में वह अलौकिक परंपरा निभाई गई, जिसका श्रद्धालु पूरे वर्ष बेसब्री से इंतजार करते हैं. वैकुंठ एकादशी के अवसर पर मंदिर का वैकुंठ द्वार वर्ष में एकमात्र बार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला गया.

मंदिर व्यवस्थापक सत्यनारायण वैष्णव ने बताया कि रामावेकुंठ मंदिर का संचालन पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से रामानुज दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार किया जा रहा है. दक्षिण भारतीय शैली से निर्मित नए रंगजी के मंदिर में स्थित वैकुंठ द्वार का विशेष धार्मिक महत्व है.

यह द्वार वर्ष में केवल वैकुंठ एकादशी के दिन ही लगभग ढाई घंटे के लिए खोला जाता है, जबकि शेष पूरे वर्ष यह बंद रहता है. वैकुंठ एकादशी के दिन जैसे ही वैकुंठ द्वार खुला, मंदिर परिसर 'जय श्री वैकुंठ नाथ' के जयकारों से गूंज उठा. वैकुंठ द्वार से भगवान श्री वैकुंठनाथ श्रीदेवी और भू-देवी के साथ पालकी में विराजमान होकर बाहर आए. उनके साथ संतों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी वैकुंठ द्वार से बाहर निकलकर इस पुण्य अवसर के साक्षी बने.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बाहर आने पर भगवान की विधिवत पूजा-अर्चना की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ पालकी को स्थापित किया गया. दर्शन के उपरांत भगवान को पुनः वैकुंठ द्वार से ही मंदिर में विराजमान कराया गया. मंदिर प्रबंधन के अनुसार मान्यता है कि जो श्रद्धालु भगवान के साथ वैकुंठ द्वार से बाहर आता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

इसी आस्था के चलते हर वर्ष देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचते हैं. रामावेकुंठ मंदिर में वैकुंठ महोत्सव कुल दस दिनों तक मनाया जाता है. वैकुंठ एकादशी से लेकर अगले नौ दिनों तक प्रतिदिन शाम पांच बजे भगवान वैकुंठ नाथ की सवारी निकाली जाती है.

मंदिर के मुख्य द्वार से पालकी में भगवान को बाहर लाया जाता है और मंदिर परिसर में ढाई फेरे कराए जाते हैं. महोत्सव के दसवें और अंतिम दिन विशेष समारोह के साथ कार्यक्रम का समापन होता है. वैकुंठ एकादशी और वैकुंठ महोत्सव के दौरान पुष्कर में श्रद्धा, भक्ति और उत्सव का अनुपम संगम देखने को मिलता है, जो इस प्राचीन परंपरा की जीवंतता को आज भी बनाए हुए है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pushkar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news