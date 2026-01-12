Zee Rajasthan
Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Abhijeet dave
Published: Jan 12, 2026, 03:21 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 03:21 PM IST

अजमेर दरगाह परिसर जुड़ा मामला, डॉ. राज्यवर्धन सिंह राठौर का दावा-यदि शिवलिंग न मिले तो फांसी स्वीकार

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले दरगाह शरीफ परिसर से जुड़े एक दावे को लेकर सोमवार को अजमेर जिला न्यायालय में याचिका दायर किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई. राष्ट्रीय महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने अधिवक्ताओं की टीम के साथ अजमेर पहुंचे और दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे की जांच एवं सर्वे कराने की मांग को लेकर न्यायालय का रुख किया है.

याचिका दायर करने से पूर्व डॉ. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एस.पी. सिंह, अधिवक्ता निहाल सिंह शेखावत और शिवराज सिंह राठौड़ के साथ पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र पुष्कर सरोवर में पूजा-अर्चना की. यह पूजा स्थानीय तीर्थ पुरोहित मधुसूदन पाराशर द्वारा संपन्न करवाई गई.

इस दौरान कानून-व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. डॉ. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा पहले भी राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष रखा था. विभिन्न स्तरों पर सुनवाई के बाद अब यह मामला अजमेर जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि न्यायालय के निर्देश पर तथ्यात्मक और कानूनी जांच की जाए. डॉ. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने बयान में कहा कि अगर आज खुदाई हो जाए और वहां शिव नहीं मिलें, तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मैं हंसते-हंसते फांसी पर झूल लूंगा. वहीं, इस मामले में डॉ. राठौड़ के साथ मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता एस.पी. सिंह ने कहा कि याचिका पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत दायर की गई है.

उन्होंने दावा किया कि ऐतिहासिक तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर न्यायालय से सर्वे कराने की अपील की गई है और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा. गौरतलब है कि अजमेर दरगाह शरीफ देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां विभिन्न समुदायों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. ऐसे में इस विषय पर आगे की कार्रवाई और कोई भी निष्कर्ष न्यायालय के निर्णय और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही तय होगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

