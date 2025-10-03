अजमेर में डीएपी खाद के लिए मारामारी, धक्का मुक्की के कारण वितरण हुआ बंद

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में डीएपी खाद की किल्लत बढ़ने से किसान परेशान हैं. इसी क्रम में क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम भांभोलाव में शुक्रवार को डीएपी खाद का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किया जाने लगा, तो आसपास के गांव के लोगों को इसकी जानकारी मिली.

जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण खाद लेने के लिए भांभोलाव पहुंच गए, जहां भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि डीएपी के लिए लोगों को धक्का-मुक्की का भी सामना करना पड़ा और व्यवस्थापक तथा वहां मौजूद कर्मचारियों को किसानों को शांति से अपनी बारी का इंतजार कर खाद लेने के लिए हाथा जोड़ी करनी पड़ी.

मामला यहीं शांत नहीं हुआ लोग खाद के लिए पहले अपने साथ में अपने मिलने वालों को भी खाद दिलाने के लिए लाइन में लगने लगे और अधिक से अधिक खाद लेने की मांग करने लगे और अभी तक मामला बेहिसाब चल रहा था.

खाद लेने के लिए किसान धक्का मुक्की कर रहे थे. धक्का मुक्की में कुछ किसानों के आधार कार्ड व जन आधार कार्ड जमीन पर बिखर गए. मामला बढ़ता देख सहकारी समिति प्रबंधक ने खाद का वितरण फिलहाल बंद कर दिया है.

अजमेर के किशनगढ़ में बीती रात शहर थाना क्षेत्र के भेरूजी पुलिया पर पुलिस वाहन हादसे का शिकार हो गया. जानकारी के अनुसार शहर थाना पुलिस की टीम रात्रि गश्त पर थी. इसी दौरान सड़क पर अचानक एक पशु आ गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया.

इस दुर्घटना में पुलिस वाहन में सवार हेड कांस्टेबल उमराव भादू, वाहन चालक सुरेंद्र खोजी और कॉन्स्टेबल पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस द्वारा राजकीय वाई एन हॉस्पिटल पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक होने पर तीनों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया.

डॉक्टरों के अनुसार एक पुलिसकर्मी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसको आगे जयपुर रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली. फिलहाल शेष दोनों घायलों का इलाज अजमेर में जारी है. हादसे से पुलिस महकमे में चिंता का माहौल है और परिजन भी बेहद व्याकुल नजर आ रहे हैं.