Ajmer News : अजमेर के अरांई क्षेत्र के किसानों ने प्रस्तावित भारतमाला एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में सोमवार को विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान विधायक विकास चौधरी ने साफ शब्दों में सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतमाला एक्सप्रेस वे के चलते किसानों की जमीन किसी भी हालत में अवाप्ति नहीं होने देंगे.

इसके लिए चाहे अजमेर जिला कलेक्टर हो या जयपुर और दिल्ली सरकार तक धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध दर्ज करवाएंगे. विधायक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़ा हूं और किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे कितनी ही बड़ी सजा मिले- मैं किसानों का अहित नहीं होने दूंगा. इस दौरान क्षेत्र के किसान कृषि यंत्र लेकर सभा स्थल उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया.

किसान सभा को किसान नेता बालूराम भीचर अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी जिला कांग्रेस एस सी प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामनिवास किराडिया, उमराव गोरेली सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया. इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कहा कि किसान जान दे देंगे. लेकिन किसी भी सूरत में अपनी जमीन एक्सप्रेसवे में नहीं देंगे. विधायक चौधरी ने कहा कि मैं किसानों की आंखों में आसूं नहीं देख सकता हूं, किसानों की आंखों में आसूं देखकर मुझे बहुत दुख होता है. इसके बाद विधायक विकास चौधरी ने क्षेत्र के किसानों के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और किसानों की मांगे रखी. इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण बटेसर, पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष किशन लाल चौधरी उमराव गोरेली कैलाश चंद सैन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे.

क्षेत्र के लगभग एक दर्जन से अधिक गांव होंगे प्रभावित

विधायक विकास चौधरी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रस्तावित भारतमाला एक्सप्रेस वे परियोजना से क्षेत्र के लगभग एक दर्शन गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी जिससे किसान भूमिहीन हो जाएंगे और किसानों के लिए जीविका उपार्जन का और भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा जिससे किसानों में रोष व्याप्त है इसलिए इस परियोजना को निरस्त करवा कर किसानों को राहत प्रदान की जाए.

गांधीवादी तरीके से करेंगे विरोध

विधायक विकास चौधरी ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर भारतमाला एक्सप्रेस वे का गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे और सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे. विकास चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि यह सरकार हमेशा झुकता आई है और झुकती रहेगी इसके लिए हमें जयपुर और दिल्ली भी प्रदर्शन करना होगा तो हम करेंगे तथा इस परियोजना को निरस्त करवा कर ही मानेंगे.

