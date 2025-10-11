Zee Rajasthan
बुजुर्ग से कंधा टकराया और भड़क उठी महिला रेजिडेंट डॉक्टर, अस्पताल में मारे ताबड़तोड़ थप्पड़ और लात घूंसे, वीडियो वायरल

Ajmer Crime News: अजमेर के जेएलएन अस्पताल के आई पोर्च की ओपीडी में शुक्रवार सुबह 11:09 बजे एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने कंधा टकराने पर एक बुजुर्ग से मारपीट की और अपशब्दों से अपमानित किया. 

Published: Oct 11, 2025, 11:11 AM IST | Updated: Oct 11, 2025, 11:11 AM IST

Ajmer Hospital Viral Video: अजमेर के जेएलएन अस्पताल के आई पोर्च की ओपीडी में शुक्रवार सुबह 11:09 बजे एक चौंकाने वाली घटना घटी. एक बुजुर्ग, जो पोर्च से बाहर निकल रहा था, का कंधा सामने से आ रही दो महिला रेजिडेंट डॉक्टरों में से एक से टकरा गया. इस मामूली टकराव पर एक रेजिडेंट डॉक्टर ने बुजुर्ग पर लात-घूसों से हमला कर दिया और अपशब्दों से अपमानित किया. बुजुर्ग ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रेजिडेंट ने हमला जारी रखा.


सिक्योरिटी गार्ड की नाकाम कोशिश
घटना के दौरान मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग को बचाने का प्रयास किया, लेकिन महिला रेजिडेंट ने उसकी एक न सुनी. वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन रेजिडेंट ने हिंसक व्यवहार जारी रखा. इस घटना का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया.


अस्पताल प्रशासन की त्वरित कार्रवाई
वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया. अधीक्षक डॉ. अरविन्द खरे और उपाधीक्षक डॉ. अमित यादव कंट्रोल रूम पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में मारपीट की पुष्टि हुई. डॉ. खरे ने इस घटना को अनुशासनहीनता करार देते हुए कहा कि बुजुर्ग के साथ मारपीट अस्वीकार्य है. उन्होंने जांच के लिए रिपोर्ट मांगी और दोनों रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया.

आगे की जांच और कार्रवाई
अस्पताल प्रशासन ने सिक्योरिटी गार्ड के बयान दर्ज करने की बात कही. मामले की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. इस घटना ने अस्पताल में सुरक्षा और कर्मचारियों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं, और प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है.

