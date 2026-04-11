Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

मसूदा में फुले जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लगाए जयकारे

Mahatma Jyotiba Phule birth anniversary: मसूदा में माली समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई. समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों को याद करते हुए जयकारे लगाए. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 11, 2026, 05:03 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 05:03 PM IST

Trending Photos

Jodhpur Weather: जोधपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, हीटवेव की चेतावनी जारी
7 Photos
Jodhpur Weather

Jodhpur Weather: जोधपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, हीटवेव की चेतावनी जारी

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! इस दिन से बढ़ेगी गर्मी, जानें Weather का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! इस दिन से बढ़ेगी गर्मी, जानें Weather का ताजा अपडेट

राजस्थान की वो खूबसूरत जगह, जहां झीलें बन जाती हैं आईना और महल दिखते हैं सपनों जैसे
4 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो खूबसूरत जगह, जहां झीलें बन जाती हैं आईना और महल दिखते हैं सपनों जैसे

PM किसान निधि की 23वीं किस्त से पहले सबसे बड़ा अपडेट, जानें क्या आपके खाते में रुपये आएंगे या नहीं?
7 Photos
pm kisan yojana

PM किसान निधि की 23वीं किस्त से पहले सबसे बड़ा अपडेट, जानें क्या आपके खाते में रुपये आएंगे या नहीं?

मसूदा में फुले जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लगाए जयकारे

Jyotiba Phule Jayanti: मसूदा कस्बे में माली समाज ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती शनिवार को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई. कार्यक्रम के दौरान समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फुले के आदर्शों को याद किया और उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया.


प्रतिमा पर माल्यार्पण और जयकारे
जयंती समारोह की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई. उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने फुले को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए. इस दौरान समाजजनों ने “महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे” और “शिक्षा हो संकल्प हमारा” के जयकारे लगाए. माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया.


वक्ताओं ने याद किए फुले के योगदान
कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन चरित्र और उनके समाज सुधार कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला. समाज के अध्यक्ष ने कहा कि फुले के विचारों और पदचिन्हों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी. उन्होंने सभी से फुले के विचारों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


भव्य शोभा यात्रा निकाली गई
जयंती के मुख्य आकर्षण के रूप में माली समाज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. यात्रा हथाई से शुरू होकर सदर बाजार, अजमेरी गेट, बस स्टैंड, लालवानी मोहल्ला और कुमार मोहल्ला तक गई. जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया. यात्रा के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए, युवा और पुरुष नृत्य करते रहे तथा लगातार ज्योतिबा फुले के जयकारे लगते रहे. पूरा मसूदा कस्बा जयंती के उत्साह से गूंज उठा.


पुलिस प्रशासन की सतर्कता
शोभा यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मसूदा पुलिस थानाधिकारी अपने जाप्ते के साथ पूरी यात्रा में मौजूद रहे. पुलिस ने पूरे कार्यक्रम पर पैनी नजर रखी, जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.यह जयंती समारोह माली समाज की एकता, सामाजिक जागरूकता और महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है. समाज के सदस्यों में उत्साह और उमंग देखने को मिला.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news