मसूदा में फुले जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लगाए जयकारे

Mahatma Jyotiba Phule birth anniversary: मसूदा में माली समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई. समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों को याद करते हुए जयकारे लगाए.
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Jyotiba Phule Jayanti: मसूदा कस्बे में माली समाज ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती शनिवार को बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई. कार्यक्रम के दौरान समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फुले के आदर्शों को याद किया और उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया.
प्रतिमा पर माल्यार्पण और जयकारे
जयंती समारोह की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई. उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने फुले को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए. इस दौरान समाजजनों ने “महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे” और “शिक्षा हो संकल्प हमारा” के जयकारे लगाए. माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया.
वक्ताओं ने याद किए फुले के योगदान
कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन चरित्र और उनके समाज सुधार कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला. समाज के अध्यक्ष ने कहा कि फुले के विचारों और पदचिन्हों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी. उन्होंने सभी से फुले के विचारों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया.
भव्य शोभा यात्रा निकाली गई
जयंती के मुख्य आकर्षण के रूप में माली समाज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. यात्रा हथाई से शुरू होकर सदर बाजार, अजमेरी गेट, बस स्टैंड, लालवानी मोहल्ला और कुमार मोहल्ला तक गई. जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया. यात्रा के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए, युवा और पुरुष नृत्य करते रहे तथा लगातार ज्योतिबा फुले के जयकारे लगते रहे. पूरा मसूदा कस्बा जयंती के उत्साह से गूंज उठा.
पुलिस प्रशासन की सतर्कता
शोभा यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मसूदा पुलिस थानाधिकारी अपने जाप्ते के साथ पूरी यात्रा में मौजूद रहे. पुलिस ने पूरे कार्यक्रम पर पैनी नजर रखी, जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.यह जयंती समारोह माली समाज की एकता, सामाजिक जागरूकता और महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है. समाज के सदस्यों में उत्साह और उमंग देखने को मिला.
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