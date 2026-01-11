Zee Rajasthan
ब्रह्माजी के एकमात्र मंदिर में 8 वर्षों से महंत की गद्दी खाली, सरकारी समिति के भरोसे पुष्कर ब्रह्मा मंदिर

Ajmer News: अजमेर जिले में ब्रह्माजी के एकमात्र मंदिर के रूप में विख्यात पुष्कर स्थित जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में बीते आठ वर्षों से महंत की गद्दी खाली पड़ी है. ब्रह्मा मंदिर के 32वें महंत सोमपुरी महाराज का 11 जनवरी 2017 को एक भीषण सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था.

Published: Jan 11, 2026, 07:13 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 07:13 PM IST

ब्रह्माजी के एकमात्र मंदिर में 8 वर्षों से महंत की गद्दी खाली, सरकारी समिति के भरोसे पुष्कर ब्रह्मा मंदिर

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में ब्रह्माजी के एकमात्र मंदिर के रूप में विख्यात पुष्कर स्थित जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में बीते आठ वर्षों से महंत की गद्दी खाली पड़ी है. करीब 1360 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी लंबी अवधि तक मंदिर बिना महंत के संचालित हो रहा है. वर्तमान में मंदिर का संपूर्ण प्रबंधन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अस्थाई सरकारी प्रबंध समिति के हाथों में है.

ब्रह्मा मंदिर के 32वें महंत सोमपुरी महाराज का 11 जनवरी 2017 को दूदू क्षेत्र के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था. इस हादसे में उनके साथ महिला हेड कॉन्स्टेबल विजयलक्ष्मी और वाहन चालक की भी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी. सोमपुरी महाराज के निधन के बाद से आज तक महंत की नियुक्ति नहीं हो सकी है.

उन्होंने अपने जीवनकाल में किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, जिससे उनके देहांत के बाद महंत पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया. महंत की गद्दी को लेकर महानिर्वाणी अखाड़े, पुजारी परिवारों और संत समाज के कई लोगों ने दावेदारी पेश की. विवाद इतना बढ़ा कि मामला सहायक देवस्थान न्यायालय तक पहुंच गया.

वर्तमान में न्यायालय में आठ से अधिक दावेदारों के प्रकरण लंबित हैं. कानूनी प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण महंत की नियुक्ति अधर में लटकी हुई है. महंत के अभाव में राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय अस्थाई मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया. यह समिति पूजा-पाठ, व्यवस्थाएं और दानपात्र से प्राप्त चढ़ावे का संचालन कर रही है.

हालांकि संत समाज और श्रद्धालुओं का मानना है कि सरकारी व्यवस्था में आध्यात्मिक संवेदना और परंपरागत गुरु-शिष्य परंपरा का अभाव है. इस विषय पर कपालेश्वर महादेव मंदिर के महंत एवं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री महंत सेवानंद गिरी ने कहा कि जगतपिता ब्रह्मा का यह एकमात्र मंदिर सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है.

उन्होंने दिवंगत महंत सोमपुरी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि साढ़े चौदह सौ वर्षों से इस गद्दी पर संत-महंत विराजमान होते आए हैं. इतने लंबे समय तक गद्दी का खाली रहना सनातन परंपरा के लिए शुभ संकेत नहीं है. उन्होंने महानिर्वाणी अखाड़े, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह किया कि आपसी संवाद के जरिए शीघ्र समाधान निकालकर किसी योग्य संत को महंत पद पर पदासीन किया जाए.

वहीं महंत पद के दावेदारों में शामिल संत प्रज्ञान पुरी महाराज ने कहा कि 2017 में सोमपुरी महाराज के निधन के बाद स्थाई प्रबंधन समिति बनाई गई, लेकिन मंदिर प्रबंधन की स्थिति संतोषजनक नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व महंतों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट नियमों के अनुसार, नि:शुल्क चिकित्सा जैसी सेवाएं शुरू नहीं हो पाईं.

संत प्रज्ञान पुरी महाराज ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के निज मंदिर की व्यवस्थाएं और रख-रखाव देखकर स्थिति स्पष्ट हो जाती है. न्यायालय और सरकार को मिलकर जल्द निर्णय लेना चाहिए, ताकि मंदिर की परंपराएं और व्यवस्थाएं सुधर सकें. स्थानीय तीर्थ पुरोहित पंडित हरगोपाल पाराशर और गोविंद गुरु ने भी चिंता जताते हुए कहा कि ब्रह्मा मंदिर में महंतों की परंपरा सदियों से चली आ रही है.

उन्होंने कहा कि सोमपुरी महाराज के निधन के बाद आठ वर्षों से गद्दी खाली है, जो विश्व प्रसिद्ध जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के लिए उचित नहीं है. देश के अन्य प्रमुख तीर्थों की तरह यहां भी संतों के लिए भंडारा, निवास और व्यवस्थाएं होनी चाहिए. तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन से परंपरा का निर्वहन करते हुए योग्य संत को महंत नियुक्त करने की मांग की.

संत समाज का मानना है कि किसी भी प्रमुख तीर्थ में महंत की गद्दी का खाली रहना अशुभ माना जाता है. महंत ही मंदिर की आध्यात्मिक धुरी, गुरु-शिष्य परंपरा और भक्तों की आस्था का प्रतीक होते हैं. करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़े जगतपिता ब्रह्मा मंदिर को लेकर अब संत समाज और भक्तों की एक ही मांग है कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो और परंपरा के अनुसार नए महंत की नियुक्ति कर मंदिर की धार्मिक गरिमा और आध्यात्मिक परंपराओं को पुनः स्थापित किया जाए.

