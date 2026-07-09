/किशनगढ़ की बारिश ने परिवार पर बरपाया कहर, भरभराकर गिरा मकान, टॉर्च की रोशनी डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू, मलबे से जिंदा निकला पूरा परिवार

Rajasthan News: अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में देर रात हुई रिमझिम बारिश एक परिवार के लिए आफत बन गई. मदनगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर हरिजन बस्ती में अचानक एक मकान भरभराकर ढह गया. मकान गिरते ही उसमें मौजूद राहुल वाल्मीकि, उनकी पत्नी सपना और उनका करीब डेढ़ साल का मासूम बच्चा मलबे के नीचे दब गए. तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर पहुंच गए.



मोबाइल टॉर्च की रोशनी में चला रेस्क्यू

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे की सूचना मिलते ही मदनगंज थाना के सहायक उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. रात का समय होने और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब डेढ़ घंटे तक लगातार मलबा हटाने की मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत कार्य को अंजाम दिया.



मां की ममता ने बचाई मासूम की जान

रेस्क्यू के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने मौके पर मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया. मलबे में दबी मां सपना ने पूरे समय अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को बाहों में कसकर सुरक्षित रखा. इसी कारण बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, जबकि मलबे का भार सहने से मां का हाथ बुरी तरह घायल हो गया. लोगों ने मां की ममता और साहस की जमकर सराहना की.



घायलों को अस्पताल से अजमेर किया गया रेफर

रेस्क्यू के तुरंत बाद राहुल वाल्मीकि, सपना और उनके मासूम बेटे को उपचार के लिए राजकीय वाईएन अस्पताल, किशनगढ़ पहुंचाया गया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के पीएमओ डॉ. परसराम चौधरी ने चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा. प्राथमिक उपचार और आवश्यक जांच के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया.



प्रशासन ने शुरू की जांच

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश के कारण मकान कमजोर हो गया था, जिसके चलते वह अचानक ढह गया. प्रशासन ने क्षेत्र के अन्य जर्जर मकानों का भी निरीक्षण कराने की बात कही है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बारिश के मौसम में पुराने और कमजोर मकानों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!