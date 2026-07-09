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किशनगढ़ की बारिश ने परिवार पर बरपाया कहर, भरभराकर गिरा मकान, टॉर्च की रोशनी डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू, मलबे से जिंदा निकला पूरा परिवार

Kishangarh House Collapse: किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर हरिजन बस्ती में देर रात रिमझिम बारिश के दौरान एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. हादसे में राहुल वाल्मीकि, उनकी पत्नी सपना और उनका डेढ़ साल का मासूम मलबे में दब गए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अजमेर रेफर किया गया.

Edited byAnsh RajReported byKaushal Jain
Published: Jul 09, 2026, 08:06 AM|Updated: Jul 09, 2026, 08:06 AM
किशनगढ़ की बारिश ने परिवार पर बरपाया कहर, भरभराकर गिरा मकान, टॉर्च की रोशनी डेढ़ घंटे चला रेस्क्यू, मलबे से जिंदा निकला पूरा परिवार
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में देर रात हुई रिमझिम बारिश एक परिवार के लिए आफत बन गई. मदनगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर हरिजन बस्ती में अचानक एक मकान भरभराकर ढह गया. मकान गिरते ही उसमें मौजूद राहुल वाल्मीकि, उनकी पत्नी सपना और उनका करीब डेढ़ साल का मासूम बच्चा मलबे के नीचे दब गए. तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर पहुंच गए.


मोबाइल टॉर्च की रोशनी में चला रेस्क्यू

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हादसे की सूचना मिलते ही मदनगंज थाना के सहायक उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. रात का समय होने और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब डेढ़ घंटे तक लगातार मलबा हटाने की मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत कार्य को अंजाम दिया.


मां की ममता ने बचाई मासूम की जान

रेस्क्यू के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने मौके पर मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया. मलबे में दबी मां सपना ने पूरे समय अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को बाहों में कसकर सुरक्षित रखा. इसी कारण बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, जबकि मलबे का भार सहने से मां का हाथ बुरी तरह घायल हो गया. लोगों ने मां की ममता और साहस की जमकर सराहना की.


घायलों को अस्पताल से अजमेर किया गया रेफर

रेस्क्यू के तुरंत बाद राहुल वाल्मीकि, सपना और उनके मासूम बेटे को उपचार के लिए राजकीय वाईएन अस्पताल, किशनगढ़ पहुंचाया गया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के पीएमओ डॉ. परसराम चौधरी ने चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा. प्राथमिक उपचार और आवश्यक जांच के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया.


प्रशासन ने शुरू की जांच

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश के कारण मकान कमजोर हो गया था, जिसके चलते वह अचानक ढह गया. प्रशासन ने क्षेत्र के अन्य जर्जर मकानों का भी निरीक्षण कराने की बात कही है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बारिश के मौसम में पुराने और कमजोर मकानों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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