ब्यावर में भाई दूज मनाने जा रहा था परिवार, टेंपो पलटने से पति-पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत

Beawar Accident News: ब्यावर जिले में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और दो मासूम बच्चे शामिल हैं. हादसा उस वक्त हुआ, जब परिवार भाई दूज के मौके पर खिमपुरा सोदिया अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा था.

ट्रॉले से बचने के चक्कर में पलटा टेंपो

जानकारी के अनुसार, यह हादसा पखरियावास घाटे के पास हुआ. परिवार जिस टेंपो में सवार था, वह सामने से आ रहे एक ट्रॉले से बचने के प्रयास में खाई में जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि टेंपो में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके से फरार हुआ ट्रॉला चालक

हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेंपो सड़क किनारे काफी देर तक खाई में पलटा रहा, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी.

सभी मृतक ब्यावर सेंदड़ा रोड के निवासी

मृतकों की पहचान ब्यावर सेंदड़ा रोड स्थित मोती नगर के एक ही परिवार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि परिवार भाई दूज पर अपने भाई के घर खिमपुरा सोदिया जा रहा था.

पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही सदर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रॉला चालक की तलाश जारी है.

