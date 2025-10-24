Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ब्यावर में भाई दूज मनाने जा रहा था परिवार, टेंपो पलटने से पति-पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत

Beawar Accident News: राजस्थान के ब्यावर में गुरुवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें दंपत्ति और दो मासूम बच्चे शामिल हैं. हादसा पखरियावास घाटे के पास उस समय हुआ, जब टेंपो सामने से आ रहे ट्रॉले से बचने के दौरान खाई में जा गिरा. बताया जा रहा है कि परिवार भाई दूज पर खिमपुरा सोदिया अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 24, 2025, 08:28 AM IST | Updated: Oct 24, 2025, 08:28 AM IST

Trending Photos

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
7 Photos
rajasthan entertainment

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी
8 Photos
Bharatpur News

तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी

कौन थे खाटू श्याम जी के दो भाई? जिन्होंने महाभारत युद्ध में लिया था हिस्सा
7 Photos
Khatu Shyam ji

कौन थे खाटू श्याम जी के दो भाई? जिन्होंने महाभारत युद्ध में लिया था हिस्सा

ब्यावर में भाई दूज मनाने जा रहा था परिवार, टेंपो पलटने से पति-पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत

Beawar Accident News: ब्यावर जिले में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और दो मासूम बच्चे शामिल हैं. हादसा उस वक्त हुआ, जब परिवार भाई दूज के मौके पर खिमपुरा सोदिया अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा था.

ट्रॉले से बचने के चक्कर में पलटा टेंपो

जानकारी के अनुसार, यह हादसा पखरियावास घाटे के पास हुआ. परिवार जिस टेंपो में सवार था, वह सामने से आ रहे एक ट्रॉले से बचने के प्रयास में खाई में जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि टेंपो में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मौके से फरार हुआ ट्रॉला चालक

हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेंपो सड़क किनारे काफी देर तक खाई में पलटा रहा, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी.

सभी मृतक ब्यावर सेंदड़ा रोड के निवासी

मृतकों की पहचान ब्यावर सेंदड़ा रोड स्थित मोती नगर के एक ही परिवार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि परिवार भाई दूज पर अपने भाई के घर खिमपुरा सोदिया जा रहा था.

पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही सदर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रॉला चालक की तलाश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Beawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news