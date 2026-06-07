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अजमेर में अवैध गैस भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 73 गैस सिलेंडर, नकदी और उपकरण जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: अजमेर जिले में अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 कॉमर्शियल और 3 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग के 8 नोजल, एक पिकअप वाहन तथा 1.22 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है.

Edited byAnsh RajReported byKaushal Jain
Published: Jun 07, 2026, 08:48 AM|Updated: Jun 07, 2026, 08:48 AM
अजमेर में अवैध गैस भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 73 गैस सिलेंडर, नकदी और उपकरण जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan News

Illegal Gas Refilling Racket: अजमेर जिले में रसोई गैस के अवैध भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गैस सिलेंडर, नकदी और अन्य उपकरण बरामद किए हैं. अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम (डीएसटी) और श्रीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध गैस कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के अनुसार श्रीनगर थानाधिकारी पारूल यादव और डीएसटी प्रभारी शंकर सिंह रावत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे स्थित एक होटल की पार्किंग में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए काठियावाड़ी होटल की पार्किंग पर दबिश दी. मौके पर खड़ी एक पिकअप वाहन की जांच की गई तो उसमें बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर भरे हुए मिले.

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पुलिस जांच में पिकअप वाहन से 70 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर और एक घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किया गया. इसके अलावा वाहन की सीट के नीचे रखी नकदी की तलाशी लेने पर 1 लाख 22 हजार 130 रुपये नगद भी मिले. पुलिस ने नकदी को जब्त कर लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पार्किंग के पीछे बने एक कमरे की भी तलाशी ली. वहां से दोराई रामगंज, अजमेर निवासी गोविंद सिंह उर्फ विक्रम सिंह को हिरासत में लिया गया. कमरे की तलाशी में गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले आठ नोजल पाइप सहित, दो घरेलू गैस सिलेंडर और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ. पुलिस को आशंका है कि इन उपकरणों का उपयोग गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और कारोबार के लिए किया जा रहा था.

पुलिस ने कुल 70 कॉमर्शियल और 3 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग के उपकरण, पिकअप वाहन और लाखों रुपये की नकदी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की सूचना रसद विभाग को भी दे दी गई है ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध गैस कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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