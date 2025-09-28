अजमेर में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, खींचा गया तैयारियों का खाका

Ajmer News: राजस्थान की लोक संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को सजीव करने वाला अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला इस बार 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा. मेले का औपचारिक शुभारंभ 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ होगा.

अजमेर में आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मेले की तैयारियों पर मंथन किया. नगर परिषद, पशुपालन, चिकित्सा, जलदाय और विद्युत विभाग ने अब तक जारी किए गए टेंडरों और आगे की योजनाओं की जानकारी दी. इस बार अश्व व्यापारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए पारदर्शिता के साथ जगह आवंटित की जा सकेगी.



पोर्टल के जरिए व्यापारियों को निशुल्क जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, मेले की पवित्रता बनाए रखने के लिए नगर परिषद क्षेत्र और मेला स्थल पर पांच दिन तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि विश्वविख्यात कलाकारों को बुलाने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है. इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही कार्यक्रम तय होंगे.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या पूर्व वर्षों से अधिक रहने की संभावना है. इसके लिए पुलिस ने पहले से ही योजना बनाई है. यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया जाएगा, वाहन चालकों को पास जारी होंगे और कई स्थानों पर एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू होगी. वीआईपी विजिट के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएंगी और जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी रखी जाएगी.बैठक में एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर, डिप्टी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक रामचंद्र चौधरी, तहसीलदार इंद्रजीत सिंह सहित पशुपालन, चिकित्सा, जलदाय और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

