ईरान-इजरायल युद्ध की आग पहुंची ब्यावर, ओमान में ड्रोन हमले में लालपुरा निवासी की मौत

Rajasthan News: ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान ओमान में हुए ड्रोन हमले में ब्यावर के पप्पू सिंह की मौत हो गई. राजस्थान सरकार और विदेश मंत्रालय शव को भारत लाने के लिए मस्कट प्रशासन के संपर्क में हैं. घटना से लालपुरा गांव में मातम पसरा है.
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Iran Israel War Oman Drone Attack: पश्चिम एशिया में जारी ईरान-इजरायल युद्ध की भीषण आग ने राजस्थान के ब्यावर जिले के एक परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है. ओमान में रोजगार के लिए गए लालपुरा निवासी पप्पू सिंह (50) की एक ड्रोन हमले में मौत हो गई है. इस दुखद खबर के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.
काम के दौरान हुआ ड्रोन हमला
जानकारी के अनुसार, पप्पू सिंह ओमान के मस्कट के पास सोहार शहर के अल-अवाही इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी में कार्यरत थे. बता दें कि ओमान से कंपनी के सुपरवाइजर ने फोन पर मृतक के पुत्र को इस अनहोनी की जानकारी दी. युद्ध के बीच हुए ड्रोन हमले की चपेट में आने से पप्पू सिंह ने कार्यस्थल पर ही दम तोड़ दिया. फिलहाल मस्कट में पोस्टमार्टम और कागजी कार्रवाई की जा रही है.
शव को भारत लाने की कोशिशें तेज
घटना की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. रायपुर SDM सुमित्रा विश्नोई शनिवार शाम लालपुरा गांव पहुंचीं और परिजनों से मुलाकात कर आवश्यक दस्तावेज जुटाए. कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मामले की जानकारी दी है. उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क कर शव को जल्द से जल्द सम्मान के साथ गांव लाने का भरोसा दिलाया है.
शव को भारत लाने की कोशिशें तेज
घटना की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. रायपुर SDM सुमित्रा विश्नोई शनिवार शाम लालपुरा गांव पहुंचीं और परिजनों से मुलाकात कर आवश्यक दस्तावेज जुटाए. कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मामले की जानकारी दी है. उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क कर शव को जल्द से जल्द सम्मान के साथ गांव लाने का भरोसा दिलाया है. बता दें कि दूतावास के माध्यम से ओमान प्रशासन से संपर्क साधा गया है और पार्थिव देह को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
परिवार का सहारा छीना
बता दें कि मृतक पप्पू सिंह के परिवार में एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं. घर का मुख्य सदस्य और कमाने वाला व्यक्ति खोने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों और अमरपुरा सरपंच प्रतिनिधियों ने प्रशासन से परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की भी मांग की है.
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