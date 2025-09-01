जहाजपुर कांग्रेस ने SDM को सौंपा ज्ञापन, स्मार्ट मीटर और जंगली सूअरों के साथ कई समस्याओं पर जताया विरोध

Bhilwara News: भीलवाड़ा के जहाजपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जहाजपुर ने सोमवार को उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को मुख्यमंत्री एवं जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में क्षेत्र की कई गंभीर समस्याओं को उठाते हुए तत्काल समाधान की मांग की गई.

कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध जताते हुए कहा कि क्षेत्र में पहले से ही चालू व सही हालत में लगे मीटरों को हटाकर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. पहले भी स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं, इसलिए वर्तमान मीटरों को यथावत रहने दिया जाए.

ज्ञापन में कहा गया कि इस साल क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं. ऐसे में सरकार को गिरदावरी करवा कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराना चाहिए. तहसील के कई गांवों में जंगली सूअरों का आतंक है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और उनकी जान-माल पर भी खतरा बना हुआ है.

प्रशासन से मांग की गई कि किसानों को जंगली सूअरों से निजात दिलाई जाए. इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र के कई जर्जर विद्यालय भवनों के सर्वे कराकर उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण कराने की मांग रखी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ज्ञापन में सबसे गंभीर समस्या जहाजपुर-देवली मार्ग और नेशनल हाईवे 148-डी की बताई गई. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुराड़िया टोल नाका व लाल का खेड़ा टोल नाका पर लगातार वसूली की जा रही है, जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं हो जातीं, तब तक टोल वसूली बंद करने और शीघ्र सड़क निर्माण कराने के निर्देश देने की मांग की गई.

इस दौरान देवेंद्र सिंह, मुकेश जाट, अनिल उपाध्याय, सावन टांक, रामप्रसाद मीणा, सालगराम मीणा, बाबू लाल खटीक, राकेश भण्डारिया, रामकिशन धाकड़, सांवरा धाकड़, सतू सेन, दिनेश रेगर सहित अन्य लोग मौजूद थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-