Ajmer Crime News: मसूदा जालखेड़ा में जमीनी विवाद का खौफनाक रूप, कुल्हाड़ी-लाठियों से हमला, एक का हाथ धड़ से अलग

Ajmer Crime News: राजस्थान के अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र के राजस्व ग्राम जालखेड़ा में एक पुराने जमीनी विवाद ने सोमवार सुबह खूनी रंग ले लिया. खेत में रबी फसल की बुवाई को लेकर दो पक्षों के बीच मामूली बहस तेज झड़प में बदल गई, जिसमें एक युवक का हाथ कट गया और महिलाएं समेत करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन तनाव बरकरार है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, और दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं.

पुराने विवाद ने लिया खूनी रूप

जालखेड़ा गांव में यह खेत पिछले 25-26 वर्षों से एक ही पक्ष के कब्जे में रहा है, जहां वे हर साल रबी की फसल की बुवाई करते आ रहे हैं. सोमवार सुबह पोलू सिंह रावत और पप्पू सिंह रावत सहित एक पक्ष के लोग ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंचे और जुताई शुरू कर दी. दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की. बात बढ़ने पर विरोध करने वाले पक्ष ने कुल्हाड़ी, लाठियां और अन्य हथियारों से हमला बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झड़प इतनी हिंसक हो गई कि चीख-पुकार मच गई और गांव में अफरा-तफरी फैल गई. यह विवाद वर्षों पुराना है, जो अदालत में लंबित है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव कभी कम नहीं हुआ. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जमीनी दस्तावेजों को लेकर असमंजस है, जिससे छोटी-मोटी बातें भी हिंसा में बदल जाती हैं.

घायलों की हालत चिंताजनक, तत्काल इलाज

झड़प में सबसे ज्यादा प्रभावित ज्ञान सिंह रावत हुए, जिनका दाहिना हाथ कुल्हाड़ी से कट गया. उन्हें तुरंत निजी वाहन से अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने आपातकालीन सर्जरी की. परिवार के अनुसार, ज्ञान सिंह की हालत गंभीर है और हाथ जोड़ने की संभावना कम है. वहीं, महिलाओं में प्रेम देवी, सीमा देवी और कुमारी मंशा सहित अन्य घायलों को 108 एम्बुलेंस से मसूदा उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. यहां लाठियों से लगी चोटों का प्राथमिक उपचार किया गया. कुल 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं और युवक शामिल हैं. डॉक्टरों ने बताया कि ज्यादातर घायलों की हालत स्थिर है, लेकिन कुछ को अजमेर रेफर किया जा सकता है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने जानबूझकर महिलाओं को निशाना बनाया, जिससे गांव में आक्रोश फैल गया.

पुलिस ने दर्ज की FIR, तनाव नियंत्रण में जुटी

मसूदा थाने की पुलिस को सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. दोनों पक्षों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और अवैध हथियार रखने की धाराओं में FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने गांव में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है और दोनों पक्षों को शांत रहने की चेतावनी दी है. एसपी वंदना सिहाग ने बताया कि घटना की गहन जांच चल रही है, और वीडियो फुटेज व गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई होगी. उन्होंने जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए तहसीलदार से भी संपर्क किया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विवाद को शीघ्र सुलझाया जाए, वरना ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं. यह घटना राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जमीनी विवादों की पोल खोलती है, जहां छोटे मुद्दे जानलेवा बन जाते हैं. जिला प्रशासन ने गांव में शांति समिति बैठक बुलाने का फैसला लिया है.

