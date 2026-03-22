अखेपुरा और रिछमालिया में एक ही रात दो बड़ी वारदातें, 35 लाख के जेवरात और नकदी चोरी

Ajmer Theft News: अजमेर जिले में पीसांगन थाना क्षेत्र के अखेपुरा व रिछमालिया में नकबजनी की वारदात सामने आई है. दोनों गांवों में पेश आई वारदात में 1 लाख 60 हजार रुपये की नकदी समेत 30-35 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए.
Trending Photos
Ajmer Theft News: राजस्थान के अजमेर जिले में पीसांगन थाना क्षेत्र के अखेपुरा व रिछमालिया में नकबजनी की वारदात सामने आई है. दोनों गांवों में पेश आई वारदात में 1 लाख 60 हजार रुपये की नकदी समेत 30-35 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए. अखेपुरा निवासी सांवरसिंह रावत व रिछमालिया निवासी बुदाराम रेबारी के घर में अज्ञात चोरों ने नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया.
अखेपुरा के ग्रामीणों के मुताबिक, जाग होने के चलते अखेपुरा से भागते हुए तीन चोर अपनी बाइक गांव में छोड़ भागे. जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोरों ने रात 1 बजे अखेपुरा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए गांव निवासी सांवरसिंह रावत के घर में मकान के सभी कमरों के कुंदे बाहर से बंद कर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया. जहां से 10 हजार रुपये की नगदी के अलावा पौने 4 लाख रुपये कीमत के आधा किलो वजनी चांदी की कणकति, 50 ग्राम वजनी हाथ के कड़े व 14 ग्राम वजनी सोने के मादलिये चुराकर फरार हो गए.
यह भी पढ़ें- जयपुर में शिया समाज का विरोध जुलूस, काली पट्टी बांधकर इजराइल-अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी
अखेपुरा निवासी किशनाराम मेहरात के मकान में भी चोरों ने घर की बिजली काटकर वारदात को अंजाम देने का असफल प्रयास किया, लेकिन जाग होने के चलते अज्ञात तीन चोर भाग निकले और भागते हुए चोर मौके पर अपनी बाइक छोड़ भागे. इसी प्रकार थाना क्षेत्र के रिछमालिया में अज्ञात चोरों ने नकबजनी की वारदात को अंजाम देते हुए बुद्धाराम देवासी के मकान में मकान के पिछवाड़े में लगी खिड़की को तोड़कर मकान में प्रवेश कर लकड़ी की अलमारी को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया.
कमरे में रखें 25 लाख कीमत के डेढ़ सौ ग्राम वजनी सोने के जेवरात जिनमें रकड़ी, जोधानथ, गोखरू, टॉप्स, टेवटा, अंगूठी के अलावा 4.50 लाख रुपये कीमत की सवा दो किलोग्राम वजनी चांदी के जेवरात जिनमें पायजेब, कनकती, कड़िया, कड़ोलिए व सरसों की फसल बिकाई के पेटे प्राप्त डेढ़ लाख रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया. एक साथ दो वारदात सामने आने के बाद पीसांगन थानाधिकारी सरोज चौधरी व पुलिस टीम ने पीड़ितों की शिकायत पर मौका मुआयना कर अलग-अलग मामले दर्ज कर साक्ष्य जुटाते हुए अज्ञात चोरों की सरगर्मी से तलाश आरंभ कर दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!