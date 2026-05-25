/कौन हैं किशोर चौधरी? जिनकी तारीफ में K.C. वेणुगोपाल ने कहा- अरे भैया, तुम तो हिंदुस्तान के सबसे लाडले हो...

Beawar News: राजस्थान कांग्रेस के संगठन सर्जन एवं प्रशिक्षण शिविर के दौरान कांग्रेस महा सचिव एवं संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल की मौजूदगी में ब्यावर कांग्रेस की अलग ही चर्चा देखने को मिली. शिविर के दौरान वेणु गोपाल ने ब्यावर जिला कांग्रेस अध्यक्ष किशोर चौधरी के कार्यों और संगठनात्मक सक्रियता की खुलकर सराहना की.

'तुम तो हिंदुस्तान के सबसे लाडले जिला अध्यक्ष हो'

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प्रशिक्षण शिविर में जब के.सी. वेणुगोपाल प्रदेशभर के जिला अध्यक्षों से रूबरू हो रहे थे तब उन्होंने ब्यावर जिले में हुए संगठनात्मक कार्यों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया. किशोर चौधरी द्वारा कम समय में संगठन को सक्रिय बनाने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के प्रयासों से प्रभावित होकर वेणुगोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि 'अरे भैया, तुम तो हिंदुस्तान के सबसे लाडले जिला अध्यक्ष हो'.

वेणुगोपाल की इस टिप्पणी के बाद शिविर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल बन गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे ब्यावर कांग्रेस के लिए गौरव का विषय बताया. किशोर चौधरी राजस्थान कांग्रेस के सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्षों में शामिल हैं. जिम्मेदारी संभालने के बाद से उन्होंने लगातार संगठनात्मक बैठकों, जनसंपर्क अभियानों और कार्यकर्ताओं से संवाद के माध्यम से संगठन को सक्रिय बनाए रखा है.

ब्यावर कांग्रेस लगातार सक्रिय

बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के उनके प्रयासों की चर्चा अब प्रदेश स्तर से लेकर दिल्ली तक होने लगी है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किशोर चौधरी के नेतृत्व में ब्यावर कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आई है. प्रशिक्षण शिविर में मिली इस सराहना को युवा नेतृत्व के प्रति कांग्रेस हाईकमान के भरोसे के रूप में भी देखा जा रहा है.

अजमेर के पुष्कर में राजस्थान और दिल्ली के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आज कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे थे. जयपुर एयरपोर्ट पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, विधायक रफीक खान सहित कांग्रेस नेताओं ने वेणुगोपाल का स्वागत किया था.