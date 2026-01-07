Zee Rajasthan
केकड़ी में रक्षक बने भक्षक! युवक से मारपीट पर हेड कांस्टेबल सस्पेंड

Rajasthan News: केकड़ी में पुलिसकर्मियों द्वारा युवक से मारपीट और कार तोड़ने के आरोप में हेड कांस्टेबल राजेश मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है. SP वंदिता राणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन अन्य पुलिसकर्मियों का भी तबादला कर जांच के आदेश दिए हैं.

Ajmer Police News: अजमेर जिले के केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र से खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां पुलिसकर्मियों पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने, उसकी कार में तोड़फोड़ करने और पिस्टल दिखाकर धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर पुलिस अधीक्षक (SP) वंदिता राणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है.

चाय पीने रुके भाइयों पर 'खाकी' का कहर
घटना देर रात करीब 12:30 बजे की है. सापुंदा निवासी ओमप्रकाश गुर्जर (24) अपने भाई मनीष के साथ केकड़ी के राजकीय अस्पताल से लौट रहे थे. रास्ते में दोनों भाई एक होटल पर चाय पीने के लिए रुके. पीड़ित के अनुसार, एक सफेद गाड़ी में सवार होकर तीन लोग वहां पहुंचे. इनमें हेड कांस्टेबल राजेश मीणा वर्दी में थे, जबकि दो अन्य साथी सिविल ड्रेस में थे. आरोपियों ने आते ही बिना किसी कारण के हॉकी और लकड़ियों से दोनों भाइयों पर हमला कर दिया. इतना ही नहीं, उनकी ऑल्टो कार में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे करीब 30 हजार रुपये का नुकसान हुआ.

थाने ले जाकर पिस्टल से धमकाने का आरोप
ओमप्रकाश का आरोप है कि मारपीट के बाद उन्हें सिटी थाने ले जाया गया. वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई. सूत्रों के अनुसार, घटना के समय होटल पर मौजूद अन्य लोगों के साथ भी पुलिसकर्मियों की कहासुनी हुई थी, जिसके बाद थाने से अतिरिक्त जाप्ता बुलवाकर अस्पताल क्षेत्र के आसपास मौजूद लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया.

SP की बड़ी कार्रवाई, निलंबन और तबादले
मामले की जानकारी मिलते ही अजमेर एसपी वंदिता राणा ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने-मुख्य आरोपी हेड कांस्टेबल राजेश मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया.

केकड़ी सदर थाने में तैनात दो कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल को भी संदिग्ध भूमिका के चलते वहां से हटाकर अन्य थानों में स्थानांतरित कर दिया है. केकड़ी पुलिस का कहना है कि संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

