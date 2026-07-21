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कौन हैं कथावाचक किरीट भाई? जिन्होंने खाटू श्याम बाबा पर की थी अमर्यादित टिप्पणी

अजमेर में कथावाचक किरीट भाई को खाटू श्याम बाबा पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के बाद श्याम भक्तों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. जवाहर रंगमंच में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में भक्त विरोध करने पहुंचे. हालांकि किरीट भाई ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byKaushal Jain
Published: Jul 21, 2026, 07:41 PM|Updated: Jul 21, 2026, 07:41 PM
कौन हैं कथावाचक किरीट भाई? जिन्होंने खाटू श्याम बाबा पर की थी अमर्यादित टिप्पणी
Image Credit: Ajmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में कथा वाचक किरीट भाई को श्याम भक्तों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा. स्थानीय जवाहर रंग मंच पर आयोजित 1 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए कथा वाचक ने खाटू श्याम बाबा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी.

मौके पर पहुंचा पुलिस जाब्ता
जैसे ही मामले की जानकारी आयाम भक्तों को हुई तो बड़ी संख्या में श्याम भक्त आयोजन स्थल पर जा पहुंचे और विरोध दर्ज करवाया. दो अलग-अलग गुटों में टकराव की स्थिति को टालने के लिए मौके पर पुलिस जाब्ता बुलवा लिया गया.

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इसके बाद में पुलिस की सुरक्षा के बीच किरीट भाई को निजी होटल पहुंचाया गया, जहां उसका ठहराव रहा. वहीं, यहां पर भी बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने और खरी-खोटी सुनने पर किरीट भाई ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. इस संबंध में जब किरीट भाई से पक्ष जानना चाहा तो उसने मना कर दिया.

खाटूश्याम जी पर अभद्र टिप्पणी
दरअसल, मंगलवार यानी 21 जुलाई को महंत किरीट भाई अजमेर के जवाहर रंगमंच में कथा वाचन करने गए थे. इस दौरान किरीट भाई ने खाटूश्याम जी पर अभद्र टिप्पणी की. साथ ही कहा कि मैं एक सदगुरु हूं और मेरा काम है सत्य की राह बताना.

किरीट भाई ने मांगी माफी
इसके बाद होटल में हुए विरोध के बाद किरीट भाई ने कहा कि उनका उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की आस्था का अपमान करना नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि यदि उनकी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए ईमानदारी से क्षमा प्रार्थी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि अनजाने में उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो, जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई हों, तो वह उसके लिए भी दिल से माफी मांगते हैं.

श्याम भक्तों में भारी आक्रोश
वहीं, एक श्याम भक्त ने कहा कि कहा कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान किरीट भाई ने प्रवचन के दौरान 3 मिनट तक खाटू श्याम बाबा के बारे में टिप्पणी की थी, जिससे सभी भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं.

कौन हैं कथावाचक किरीट भाई?
किरीट भाई श्रीमद्भागवत और श्रीराम कथा के एक सुविख्यात और प्रतिष्ठित कथावाचक हैं. अपनी मधुर वाणी और सरल प्रवचन शैली के लिए जाने जाने वाले, उन्हें 1994 में 'ब्रह्मर्षि' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था और वह 'श्रीनाथ धाम' के संस्थापक हैं.

किरीट भाईजी का जन्म 21 जुलाई, 1962 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. उनके प्रवचनों की मुख्य विशेषता यह है कि वे कथा के दौरान संत सूरदास, मीराबाई, कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जी के भजनों और पदों का बहुत ही काव्यात्मक ढंग से प्रयोग करते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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