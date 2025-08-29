Ajmer News: खुशीराम हत्याकांड! ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, हाईवे किया जाम

Rajasthan News: अजमेर में मासूम खुशीराम हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने दादिया चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया. फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच, एसआईटी गठन सहित अन्य मांग पर हाईवे जाम किया.
Rajasthan News: अजमेर जिले के अरांई क्षेत्र के आकोडिया गांव में पिछले दिनों हुए मासूम खुशीराम हत्याकांड मामले में ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच होने तथा एस आई टी गठन और अन्य आरोपियों के भी शामिल होने की आशंका जताई. ग्रामीणों ने सभी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश जताते हुए अरांई के दादिया चौराहे पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया. अरांई सरवाड़ तथा किशनगढ़ मालपुरा राजमार्ग को जाम कर दिया.
धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही अरांई थानाधिकारी भोपाल सिंह बोराड़ा थानाधिकारी जगदीश प्रसाद डिप्टी उमेश गौतम मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझे शुरू की, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. पुलिस की तरफ से लाठियां शुरू हो गई और ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया. मामले को बढ़ता देख एसडीएम नीतू मीणा, तहसीलदार हिम्मत सिंह, एडिशनल एसपी दीपक कुमार, प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित आसपास के 6 पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास शुरू किया.
इसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही विधायक विकास चौधरी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग के अनुरूप प्रशासन से वार्ता करते हुए मांगों पर प्रशासन से जांच अधिकारी बदलने, हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी करने सहित अन्य मांगों पर सहमति प्राप्त की और अंत में धरना समाप्त करवाया. इस दौरान सीओ अजमेर ग्रामीण रामचन्द्र चौधरी, अरांई थानाधिकारी भोपाल सिंह बोराड़ा थानाधिकारी जगदीश प्रसाद बांदरसिंदरी एस एच ओ अमरचंद , किशनगढ़ शहर थानाधिकारी भीखाराम काला, श्रीनगर सहित अजमेर पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात रहा.
