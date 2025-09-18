Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जूडो खेलने आए बच्चों को स्पोर्ट्स टीचर ने किया टॉर्चर, गेट पर ताला जड़कर घंटों किया कैद, मारपीट के भी आरोप

Ajmer Crime: महिला कोच मोनिका शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रतियोगिता समापन के बाद बच्चों को स्कूल से बाहर जाने नहीं दिया गया. इसके बजाय गेट पर ताला लगा दिया गया और उन्हें लगभग 5 घंटे तक कैद रखा गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 18, 2025, 10:16 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 10:16 AM IST

Trending Photos

नहीं आई एंबुलेंस तो प्रेगनेंट बीवी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति, रुला देंगी बाड़मेर की ये तस्वीरें
5 Photos
Barmer News

नहीं आई एंबुलेंस तो प्रेगनेंट बीवी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति, रुला देंगी बाड़मेर की ये तस्वीरें

विदेशी भी हैं राजस्थान की इस मिठाई के दीवाने, स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल!
9 Photos
Rajasthan famous Food

विदेशी भी हैं राजस्थान की इस मिठाई के दीवाने, स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल!

जयपुर और उदयपुर में हाथ से बनी मिनिएचर पेंटिंग, चमकीले रंगों से सजी राजमहल की शान
7 Photos
Rajasthan News,

जयपुर और उदयपुर में हाथ से बनी मिनिएचर पेंटिंग, चमकीले रंगों से सजी राजमहल की शान

Dussehra 2025: राजस्थान के इस जिले में दशहरे पर मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण
6 Photos
Dussehra 2025

Dussehra 2025: राजस्थान के इस जिले में दशहरे पर मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण

जूडो खेलने आए बच्चों को स्पोर्ट्स टीचर ने किया टॉर्चर, गेट पर ताला जड़कर घंटों किया कैद, मारपीट के भी आरोप

Kishangarh News: राजस्थान के किशनगढ़ में जाखड़ सीनियर स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय 69वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए बच्चों के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया.

महिला कोच मोनिका शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रतियोगिता समापन के बाद बच्चों को स्कूल से बाहर जाने नहीं दिया गया. इसके बजाय गेट पर ताला लगा दिया गया और उन्हें लगभग 5 घंटे तक कैद रखा गया. इस दौरान मारपीट और अन्य कुप्रथा के आरोप भी लगे हैं, जिससे बच्चों के अभिभावक चिंतित हो उठे.


शारीरिक शिक्षक पर संगीन इल्जाम
मुख्य आरोपी के रूप में स्कूल के शारीरिक शिक्षक किशनलाल का नाम सामने आया है, जिन पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. कोच मोनिका शर्मा के अनुसार, किशनलाल ने बच्चों को डराने-धमकाने के साथ-साथ उनसे पैर पकड़कर माफी मंगवाई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह विवाद पिछले दो दिनों से लखदातार एकेडमी और किशनलाल के बीच चल रहा था, जो प्रतियोगिता के दौरान भड़क गया. किशनगढ़ की एकेडमी से आए छात्रों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरा घटनाक्रम बेहद निंदनीय हो गया. अभिभावकों ने बच्चों के देर रात तक घर न पहुंचने पर भारी चिंता जताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

थाने में दर्ज शिकायत और जांच
देर रात कोच मोनिका शर्मा बच्चों के साथ गांधीनगर थाने पहुंचीं और किशनलाल के खिलाफ औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में मारपीट, कैद करने और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप शामिल हैं. थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है, जिसमें बच्चों के बयान और अभिभावकों की शिकायतों को दर्ज किया जा रहा है.

यह घटना खेल प्रतियोगिताओं में अनुशासन के नाम पर होने वाले दुरुपयोग को उजागर करती है, जिससे स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है. शिक्षा विभाग और खेल प्राधिकरण से भी इसकी जांच की मांग उठ रही है, ताकि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news