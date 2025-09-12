Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

9 साल की कृषा वैष्णव ने रचा इतिहास, चौथी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम

Tonk News: टोंक जिले के भासू गांव निवासी कृषा ने महज 9 साल की उम्र में सनातन संस्कृति से जुड़कर चौथी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Sep 12, 2025, 06:13 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 06:13 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग
7 Photos
crime news

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट! इन जिलों में 13-15 सितंबर तक गिर सकती है बिजली
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट! इन जिलों में 13-15 सितंबर तक गिर सकती है बिजली

Mughal: वो मुगल शहजादी जिसने अपने ही पिता से कर लिया निकाह!
12 Photos
Rajasthan News,

Mughal: वो मुगल शहजादी जिसने अपने ही पिता से कर लिया निकाह!

9 साल की कृषा वैष्णव ने रचा इतिहास, चौथी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में उपखंड के भासू गांव निवासी भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के आचार्य डॉ जयराज वैष्णव व मां कृति वैष्णव की इकलौती पुत्री कृषा ने महज 9 साल की उम्र में सनातन संस्कृति से जुड़कर चौथी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है.

आमतौर पर कहा जाता है कि सफलता, नाम और प्रसिद्धि किसी उम्र के मोहताज नहीं होते. इस बात को अपनी कड़ी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास से 2 इंटरनेशनल,1 एशिया और चार बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाकर कृषा वैष्णव ने सही साबित किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कक्षा 4 की छात्रा कृषा ने गोपी गीत के 19 श्लोकों का महज 1 मिनट 47 सेकंड में सबसे तेज पाठ कर हाल ही में चौथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है. कृषा की सफलता पर परिवार के साथ भासू गांव वाले भी गर्व कर रहे हैं. वहीं कृषा के दादा रामनिवास वैष्णव को पोती की सफलता के लिए बधाईयां मिल रही है.

इससे पहले कृषा को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम्" का सबसे तेज पाठ कर इंटरनेशनल सुपर टैलेंटेड किड अवॉर्ड, "लव-कुश रामकथा का काव्य रूप में सबसे तेज वाचन करने पर "एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" से सम्मानित किया.

साथ ही "आदित्य हृदयम् स्तोत्रम्" और "गोपी गीत" का सबसे तेज पाठ, सबसे कम उम्र में "लव–कुश रामकथा" का इलेक्ट्रॉनिक मोड में वाचन व प्रस्तुति के साथ ही "महिषासुर मर्दिनी" का सबसे तेज पाठ कर चार बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है.

कृषा ने राधा अष्टमी पर गोपी गीत का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया. वहीं शिव तांडव स्त्रोतम, महिषासुर मर्दिनी, हरिस्त्रोतम, रामकथा के साथ कई म्यूजिकल एलबम भी बना चुकी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news