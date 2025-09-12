9 साल की कृषा वैष्णव ने रचा इतिहास, चौथी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम

Tonk News: टोंक जिले के भासू गांव निवासी कृषा ने महज 9 साल की उम्र में सनातन संस्कृति से जुड़कर चौथी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है.
Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में उपखंड के भासू गांव निवासी भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के आचार्य डॉ जयराज वैष्णव व मां कृति वैष्णव की इकलौती पुत्री कृषा ने महज 9 साल की उम्र में सनातन संस्कृति से जुड़कर चौथी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है.
आमतौर पर कहा जाता है कि सफलता, नाम और प्रसिद्धि किसी उम्र के मोहताज नहीं होते. इस बात को अपनी कड़ी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास से 2 इंटरनेशनल,1 एशिया और चार बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाकर कृषा वैष्णव ने सही साबित किया है.
कक्षा 4 की छात्रा कृषा ने गोपी गीत के 19 श्लोकों का महज 1 मिनट 47 सेकंड में सबसे तेज पाठ कर हाल ही में चौथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है. कृषा की सफलता पर परिवार के साथ भासू गांव वाले भी गर्व कर रहे हैं. वहीं कृषा के दादा रामनिवास वैष्णव को पोती की सफलता के लिए बधाईयां मिल रही है.
इससे पहले कृषा को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम्" का सबसे तेज पाठ कर इंटरनेशनल सुपर टैलेंटेड किड अवॉर्ड, "लव-कुश रामकथा का काव्य रूप में सबसे तेज वाचन करने पर "एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स" से सम्मानित किया.
साथ ही "आदित्य हृदयम् स्तोत्रम्" और "गोपी गीत" का सबसे तेज पाठ, सबसे कम उम्र में "लव–कुश रामकथा" का इलेक्ट्रॉनिक मोड में वाचन व प्रस्तुति के साथ ही "महिषासुर मर्दिनी" का सबसे तेज पाठ कर चार बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है.
कृषा ने राधा अष्टमी पर गोपी गीत का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया. वहीं शिव तांडव स्त्रोतम, महिषासुर मर्दिनी, हरिस्त्रोतम, रामकथा के साथ कई म्यूजिकल एलबम भी बना चुकी हैं.
