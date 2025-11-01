Ajmer Crime News: सुरक्षा की गुहार लगाते ही जिंदगी से धो बैठा हाथ, मजदूर की हत्या के आरोप में पत्नी और बेटे समेत छह गिरफ्तार

Ajmer murder Case: राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक 50 वर्षीय व्यक्ति की उसकी पत्नी और बेटे ने मिलकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को खेतों में फेंक दिया ताकि घटना को छिपाया जा सके.
Ajmer Crime News: अजमेर ज़िले के पुष्कर थाना क्षेत्र के निकटवर्ती गांव कड़ेल पंचायत के डुंगरिया कला में मंगलवार को सुरक्षा की गुहार लगाने वाले मजदूर नंदाराम मेघवाल की बुधवार रात बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मृतक ने मौत से ठीक पहले अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उसी रात उसका शव घर के पास खून से लथपथ मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुष्कर थाना प्रभारी विक्रमसिंह पुलिस दल और एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे.\
प्रारंभिक जांच में शव पर धारदार हथियार से हमले के गहरे निशान मिले, जिससे हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल पुष्कर भेजा. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मृतक नंदाराम (50) का लंबे समय से अपनी पत्नी और बच्चों से विवाद चल रहा था.
पत्नी पुष्पा देवी अपने बच्चों के साथ पुष्कर में रहती थी, जबकि नंदाराम डुंगरिया कला में अकेले रहता था. हत्या से कुछ घंटे पहले ही मृतक ने अपने पिता मंगाराम मेघवाल के साथ पुष्कर थाने पहुंचकर सुरक्षा की मांग की थी. मृतक के पिता ने बताया कि बेटे ने अनहोनी की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस जांच के डर से वह घर से नहीं निकला. रात में उसकी लाश घर के पास ही मिली.
पुलिस ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या का खुलासा कर दिया. सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक के पुत्र कुनाल (19), पत्नी पुष्पा देवी (39), और पुष्पा के कथित पुरुष मित्र महेन्द्र खत्री (28) को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही चार अन्य आरोपियों — लेखराज रावत (20),धनराज (19), राहुल मेहरा (23) और जितेन्द्र कहार (19) — को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी साजिश के तहत नंदाराम की हत्या में शामिल थे. दो और आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. ग्रामीणों ने इस घटना को पारिवारिक विवाद और पुलिस की लापरवाही का गंभीर उदाहरण बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
