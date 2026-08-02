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ब्यावर में मंदिर पर गिरी जोरदार बिजली, क्षतिग्रस्त हुआ गुंबद, मोर की दर्दनाक मौत

Rajasthan Weather: राजस्थान में रविवार को 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ब्यावर के रावतमाल गांव स्थित देवनारायण मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया. मौसम विभाग ने जालोर, पाली और सिरोही में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. वहीं 3 अगस्त से मानसून कमजोर पड़ने और बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई गई है. प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 11 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 02, 2026, 01:26 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 01:26 PM IST
ब्यावर में मंदिर पर गिरी जोरदार बिजली, क्षतिग्रस्त हुआ गुंबद, मोर की दर्दनाक मौत
Image Credit: Beawar Weather Update

Beawar Weather Update: राजस्थान में रविवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली. ब्यावर जिले के रावतमाल गांव स्थित देवनारायण मंदिर पर सुबह आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद एक मोर की भी मौत हो गई. हालांकि इस हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना के बाद ग्रामीणों में चिंता का माहौल रहा और लोगों ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया.


24 जिलों में बारिश का अलर्ट, तीन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को राजस्थान के 24 जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इनमें जालोर, पाली और सिरोही के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

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दक्षिणी राजस्थान में साफ रहेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है. कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं. हालांकि स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ने से इंकार नहीं किया गया है. अजमेर सहित कई इलाकों में सुबह रिमझिम बारिश दर्ज की गई.


पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में सबसे अधिक 60 मिमी और उदयपुर संभाग के सलूंबर में 57 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा अजमेर, बारां, पाली, नागौर, जालोर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और माउंट आबू सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, टोंक, डूंगरपुर, भरतपुर, बूंदी और भीलवाड़ा में भी कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई.


3 अगस्त से कमजोर पड़ेगा मानसून

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 अगस्त से राजस्थान में मानसून की सक्रियता कम होने लगेगी. इसकी प्रमुख वजह मानसून ट्रफ का उत्तर भारत की ओर खिसकना माना जा रहा है. ट्रफ लाइन के उत्तर दिशा में शिफ्ट होने के बाद राजस्थान में बारिश की गतिविधियां घट सकती हैं, जबकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में वर्षा बढ़ने की संभावना है. ऐसे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है.


तापमान में गिरावट, लेकिन उमस ने बढ़ाई परेशानी

हाल के दिनों में हुई बारिश का असर तापमान पर भी देखने को मिला है. पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में अधिकतम तापमान करीब तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. हालांकि तापमान में कमी के बावजूद वातावरण में नमी बढ़ने से उमस का असर महसूस किया जा रहा है. रविवार को फलोदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने लोगों से बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और समय-समय पर जारी होने वाले मौसम बुलेटिन पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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