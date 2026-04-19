/ब्यावर बाईपास पर एलपीजी टैंकर में भीषण आग, बड़ा विस्फोट टला

Beawar News: अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. सेंदड़ा रोड बाईपास पर एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर अचानक आग की चपेट में आ गया. आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर हड़कंप की स्थिति बन गई.

टैंकर में लगी भीषण आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं, जिससे आसपास के वाहन चालक और राहगीर घबरा गए. कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भागना शुरू कर दिया. आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की हवा भी गर्म हो गई और दूर-दूर तक काला धुआँ फैल गया. यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गईं.

आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार टैंकर में तकनीकी खराबी या गैस लीकेज की वजह से आग लगी हो सकती है. घटना की सूचना मिलते ही ब्यावर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल अधिकारी ताराचंद के नेतृत्व में फायरकर्मियों ने बेहद साहस और सूझबूझ का परिचय दिया.

टीम ने तुरंत केमिकल फोम का इस्तेमाल कर आग को फैलने से रोका. अगर आग टैंकर के मुख्य गैस टैंक तक पहुंच जाती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था, जिससे आसपास के कई वाहनों और लोगों की जान को खतरा हो जाता. फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.

राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस भीषण घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है. न तो टैंकर ड्राइवर और न ही आसपास के किसी राहगीर को कोई चोट आई. स्थानीय पुलिस ने भी तुरंत मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा. ग्रामीणों और राहगीरों ने भी दमकल टीम को हर संभव सहयोग दिया.

इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर चल रहे एलपीजी और खतरनाक रसायनों वाले टैंकरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे टैंकरों की नियमित तकनीकी जांच और ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी है.

फिलहाल ब्यावर पुलिस और प्रशासन यातायात को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है. आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और स्थिति सामान्य होने की ओर है. आबकारी एवं पुलिस विभाग अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रहा है कि आग लगने का असली कारण क्या था और क्या कोई लापरवाही बरती गई थी.

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